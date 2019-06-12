Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре

Австриец Доминик Тим дошел до финала «Ролан Гаррос», где проиграл Рафаэлю Надалю. За несколько дней до этой встречи у них с Сереной Уильямс возникло недопонимание во время пресс-конференции.

Уильямс проиграла 20-летней Кенин и вылетела из турнира, Тим в тот момент обыграл Куэваса. Время завершения этих матчей немного пересеклось, поэтому в общении с журналистами получилась накладка. Тим начал пресс-конференцию раньше, Серена на нее только шла.

По масштабу ее поражение явно превосходило ожидаемый успех Тима. Уильямс вылетела с турниров «Шлема» раньше 1/8 финала впервые за пять лет, а всего побеждала на «Шлеме» 23 раза. У Тима тоже есть авторитет: на «Ролан Гаррос» он приехал в роли четвертой ракетки мира.