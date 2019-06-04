В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
Сразу накинем важный набор из фамилий и фактов.
- С 2010 года в 1/4 финала престижного грунтового турнира «Ролан Гаррос» не было ни одного теннисиста из России. Последний – Михаил Южный.
- Вчера плохую тенденцию нарушил 23-летний Карен Хачанов. В матче 1/8 финала он в четырех сетах (7:5, 6:3, 3:6, 6:3) обыграл Хуана Мартина дель Потро.
- В обновленном рейтинге АТР (система подсчета достижений в теннисе) Хачанов гарантированно будет в первой десятке. Рядом с Джоковичем, Надалем и Федерером.
- В четвертьфинале Хачанов сыграет с австрийцем Тимом – четвертым теннисистом мира по подсчетам в том самом рейтинге.
- На разных турнирах в Париже у Хачанова уже десять побед в матчах. В пяти из них он обыгрывал соперников из первой десятки. Тим среди проигравших Хачанову тоже был.
Жена помогает быть успешным
Девушку зовут Вероника Шкляева. Сразу после победы над дель Потро на «Ролан Гаррос» камера выхватывала Шкляеву на трибунах. Сейчас Шкляева беременна, но все равно сопровождает мужа на турнире во Франции. И вообще всегда старается быть рядом.
В 15 лет уехал в Хорватию
Хачанов родился в Москве и считает ее своим домом. В детстве он много летал и понял, что есть много перспектив за пределами России. В 15 лет Хачанов попал в Хорватию, где его тренером стал Ведран Мартич. До него тот работал с известным теннисистом Гораном Иванишевичем: ставил подачу и учил правильно использовать габариты.
На четыре года Хачанов уходил от Мартича в барселонскую академию к испанцу Гало Бланко, но потом все-таки вернулся обратно. Просто Мартич умеет выводить на новый уровень теннисистов высокого роста (у Хачанова -198 см). Он научил Хачанова сильной подаче и грамотно разнообразил его тренировочный процесс. Довольны все.
«Насчет Мартича могу сказать, что его главная особенность — это подход к тренировкам. Ведран рассматривает игру как набор конкретных ситуаций, которые повторяются чаще или реже, и тщательно готовит меня к ним. Поэтому во время матча я практически всегда знаю, что буду делать в тот или иной момент», – рассказывал Хачанов в интервью «Огоньку».
Сам Мартич спокойно воспринимает успехи Хачанова и отмечает его главные качества: «Он большой трудяга, хороший парень. А что такое вообще быть звездой? В моем понимании — скромность и доброта. Он этому соответствует. Звездность же не значит высокомерие. Карен предан своему делу и да, скромен, а для меня это важное достоинство в человеке».
Напрягает лучших, а они им восхищаются
Матч против дель Потро – одна из главных победных встреч в карьере Хачанова. Были и другие памятные игры, которые хорошо запомнились самому Хачанову и даже его соперникам. Вот три самых важных и интересных.
1. USOpen 2018. Надаль обыграл Хачанова в четырех сетах, но россиянин боролся за каждый мяч.
На кого он все-таки похож?
В детстве Карен Хачанов восхищался Маратом Сафиным и Хуаном-Мартином дель Потро. Его привлекала их манера игры и габариты, до которых потом вырос и сам Хачанов. Сафин уже закончил, дель Потро уступает Хачанову по скорости и проиграл на «Ролан Гаррос».
Сербский теннисист Виктор Троицки еще в 2016 году сравнивал Хачанова и Сафина: «Он сильно бьет по мячу. Карен еще молод, но очень хорошо играет, а его манера чем-то напоминает мне стиль Марата Сафина».
«Думаю, я пытался посмотреть, как он играет, и попытаться – не копировать, а следить за его игрой. Я не думаю, что у нас действительно похожая техника, скажем, с моим ударом справа, но я больше смотрел на игроков, у которых агрессивный стиль игры», – объяснял сам Хачанов.
Есть и еще одно забавное сравнение. Некоторые путают Хачанова с австралийским актером Лиамом Хемсвортом, который снимался в «Голодных играх». Разрыв в их достижениях можно оценить хотя бы по подписчикам в инстаграме (145 тысяч – 13,3 миллиона), но внешне они и правда сильно похожи.
Что еще о нем нужно знать?
- Отец Хачанова профессионально занимался волейболом. Карена отдали в теннис уже в три года, потому что корт находился рядом с домом. Его младшая сестра пошла в волейбол по примеру отца.
- В детстве Хачанова финансово поддерживал бизнесмен Александр Зайонц – дядя Карена. Он владеет сетью магазинов Hoff, где продают мебель.
- В 2014 году Карен Хачанов выигрывал юношескую Олимпиаду, где выступал в парном разряде. Тогда с ним вместе играл Андрей Рублев.
- Когда Хачанов тренировался в Барселоне, он познакомился с Жераром Пике. У них есть даже совместная фотография, но в футболе Хачанов больше поддерживает мадридский «Реал».
- Еще две важные характеристики Хачанова: любит баскетбол и много читает. Читают явно вместе с женой, потому что она прячется за книжками даже в момент совместных фотографий.
2. Hopman Cup 2018. Федерер обыграл Хачанова в двух сетах. Второй из них завершился при счете 10:8 на упорном тай-брейке.
3. Paris 2018. Джокович проиграл Хачанову в финале. Тут лишними будут любые комментарии
«Она не так много нервничает, но Париж будет, скорее всего, будет ее последним турниром. Дальше она просто не сможем путешествовать. Ждем в сентябре», – рассказал Хачанов о рождении их будущего ребенка.
Хачанов и Шкляева поженились в 2016 году, но до этого долго скрывали отношения. Зато Хачанов приходил в «Вечерний Ургант», где описывал веселую историю их знакомства в аэропорту. Тогда Хачанову было восемь лет, а Шкляева тоже занималась теннисом. Они были в одной группе.
«Я помню, она стояла на стойке регистрации, а я со своим другом со всего размаха на тележке с криком, хохотом, смехом в нее врезаюсь. Вероника разворачивается и спрашивает у мамы: «Что это за идиоты?». А мама: «Они с нами летят». И мы полетели вместе – так и завязалась любовь с первого взгляда», – говорил Хачанов.
Турнир в Париже – отдельная история. До него Хачанов проиграл 10 из 11 матчей в 2018 году, зато там выиграл сразу у четырех соперников из первой десятки. Победа над Джоковичем пришлась на момент, когда серба объявляли первой ракеткой мира – идеальная история.
«Хачанов – молодец, потому что победил заслужено. Он постоянно прибавляет и дорос до топового уровня. Сегодня Хачанов показал себя чемпионом. В этой роли мы увидим его еще много раз», – рассказывал об их матче Новак Джокович.
Доминик Тим тоже восхищался прогрессом Хачанова: «Его прорыв был для меня только вопросом времени. Можно сказать, что у Хачанова нет слабых мест: он высокого роста, обладает быстрыми и мощными ударами.