В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса

В 15 лет уехал в Хорватию

Хачанов родился в Москве и считает ее своим домом. В детстве он много летал и понял, что есть много перспектив за пределами России. В 15 лет Хачанов попал в Хорватию, где его тренером стал Ведран Мартич. До него тот работал с известным теннисистом Гораном Иванишевичем: ставил подачу и учил правильно использовать габариты.

На четыре года Хачанов уходил от Мартича в барселонскую академию к испанцу Гало Бланко, но потом все-таки вернулся обратно. Просто Мартич умеет выводить на новый уровень теннисистов высокого роста (у Хачанова -198 см). Он научил Хачанова сильной подаче и грамотно разнообразил его тренировочный процесс. Довольны все.

«Насчет Мартича могу сказать, что его главная особенность — это подход к тренировкам. Ведран рассматривает игру как набор конкретных ситуаций, которые повторяются чаще или реже, и тщательно готовит меня к ним. Поэтому во время матча я практически всегда знаю, что буду делать в тот или иной момент», – рассказывал Хачанов в интервью «Огоньку».