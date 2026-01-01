Карен Хачанов

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Теннис
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев вышел в следующий раунд US Open, Хачанов проиграл Харрису в пяти сетах и вылетел в первом круге
#US Open
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде
#Карен Хачанов
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года
#Зверев – Хачанов
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года
#Зверев – Хачанов
Теннис
🇷🇺🇩🇪 Хачанов сыграет против Зверева в финале теннисного турнира Олимпиады. Джокович вылетел
#Олимпиада-2020
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Золото Олимпиады в теннисе у России забрал немец с русскими корнями – хотя сам говорил, что в нем нет ничего русского
#Александр Зверев
Русский теннисист попал в финал Олимпиады – и это сенсация. Золото у мужчин было только раз
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#Карен Хачанов
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Русские теннисисты злятся на провокации иностранных журналистов на Олимпиаде. Хачанов еще держится, но Медведев не выдержал вопроса про «клеймо мошенников»
#Даниил Медведев
«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
#Даниил Медведев
В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
#Карен Хачанов
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