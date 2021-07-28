Русские теннисисты злятся на провокации иностранных журналистов на Олимпиаде. Хачанов еще держится, но Медведев не выдержал вопроса про «клеймо мошенников»

Мы проверили: Карену Хачанову не задавали прямо вопрос о «клейме на русских спортсменах». Зато перед своим матчем у него было такое интервью:

«Меня спрашивали вчера, могу сказать только, что это политический бред. Чистые спортсмены невиновны в этом конфликте. И понятно, что все болельщики знают, за кого мы играем, но мы даже не можем называть нашу страну. Иностранцы спрашивали, я так отвечал, это моя позиция».

А вот еще реакция Хачанова на провокационные вопросы:

«Иностранные журналисты задают провокационные вопросы про флаг, но я не ведусь, спокойно отвечаю — без комментариев. Мы не виновны в этом конфликте и сожалеем, что не можем представлять страну, я даже боюсь здесь название произносить сейчас».

WADA запретила спортсменам из России выступать на Олимпиаде: а) Под флагом страны; б) Под гимном страны. Подробнее об этой ситуации мы писали тут:

Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали