Русские теннисисты злятся на провокации иностранных журналистов на Олимпиаде. Хачанов еще держится, но Медведев не выдержал вопроса про «клеймо мошенников»
Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпийских игр-2020. После этой встречи состоялся неприятный эпизод с ним – один из журналистов спросил его, несут ли спортсмены из России клеймо мошенников.
Медведев ответил:
«Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно».
На этом интервью Медведева закончилось. Он обратился к пресс-атташе и попросил повлиять на решение организаторов отстранить этого журналиста: «Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть». Дальше он просто покинул смешанную зону и отправился к себе.
Англо, русско, испано и японоязычные журналисты не пишут, что с этим журналистом будет дальше. Да и его личность не установлена. «Спорт-Экспресс» пишет, что это представитель из Чили. И «СЭ» уже связался с ним, чтобы выслушать версию журналиста: «Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, он просто не понял вопрос».
Мы проверили: Карену Хачанову не задавали прямо вопрос о «клейме на русских спортсменах». Зато перед своим матчем у него было такое интервью:
«Меня спрашивали вчера, могу сказать только, что это политический бред. Чистые спортсмены невиновны в этом конфликте. И понятно, что все болельщики знают, за кого мы играем, но мы даже не можем называть нашу страну. Иностранцы спрашивали, я так отвечал, это моя позиция».
А вот еще реакция Хачанова на провокационные вопросы:
«Иностранные журналисты задают провокационные вопросы про флаг, но я не ведусь, спокойно отвечаю — без комментариев. Мы не виновны в этом конфликте и сожалеем, что не можем представлять страну, я даже боюсь здесь название произносить сейчас».
WADA запретила спортсменам из России выступать на Олимпиаде: а) Под флагом страны; б) Под гимном страны. Подробнее об этой ситуации мы писали тут:
Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали