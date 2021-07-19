Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали
Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 не под российским флагом, на соревнованиях также не будет российского гимна. Такое решение было принято еще полтора года назад и практически не изменилось после подачи апелляции.
За что Россия наказана
9 декабря 2019 года международное антидопинговое агентство ВАДА на четыре года лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и принимать чемпионаты мира.
Причина – подозрение России в манипуляциях с предоставленными данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА утверждает, что из базы данных были удалены сотни файлов предположительно о проваленных допинг-тестах. Агентство запросило базу, которую Россия должна была передать, но нашло в ней несоответствие с базой от 2015 года, копия которой была в ВАДА.
Так ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, что повлекло за собой дисквалификацию.
По апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) было вынесено новое решение 18 декабря 2020 года: российские спортсмены не выступят под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.
Ранее Россия была наказана и на Олимпиаде-2018. Из-за допинговых нарушений ВАДА лишило статуса РУСАДА, а затем МОК отстранил Олимпийский комитет России. Так российские спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом и в команде «Олимпийский спортсмен из России», а на награждении звучал олимпийский гимн.
Как наказана Россия на Олимпиаде-2020
Так же, как и на Олимпиаде-2022 и различных чемпионатах мира. Вот что нельзя:
- использовать форму с флагом России, гербом России, другими национальными символами.
- исполнять гимн России.
- писать на форме слово «Россия» по размеру больше обязательной фразы «нейтральный атлет».
На Олимпиаде-2020 Россия будет представлена, как сборная Олимпийского комитета России, по-английски будет использоваться сокращение ROC (Russian Olympic Committee).
- Спортсмены будут выступать под флагом ОКР (там есть олимпийский огонь в цветах флага России).
- Флаг России разрешен только на трибунах.
- На форме разрешены комбинации белого, синего и красного цветов.
- Гимном России будет музыка Чайковского – из концерта для фортепиано с оркестром № 1.
В каких видах спорта у России меньше квот на Олимпиаде-2020
На соревнования по легкой атлетике отправилось десять спортсменов. У ВФЛА нет полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), поэтому квота ограничиваются десятью участниками. Там у нас все равно есть неплохие шансы на медали. Но очень обидно за чемпиона России в прыжках с шестом Тимура Моргунова, который не успел получить нейтральный статус и на Олимпиаду не едет. С ним шансы на медали бы возросли.
На соревнования по тяжелой атлетике сокращена квота у многих стран из-за допинговых проблем и многочисленных скандалов вокруг этого вида спорта. Чем больше допинговых случаев от страны – тем короче от нее заявка, такой принцип. Поэтому от России поедут всего два штангиста. Тут шансов на медали практически нет.
Какие еще отстранения происходят у России на Олимпиаде
За несколько дней до старта были известны два случая:
Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были отстранены за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Но CAS удовлетворил их апелляцию, так что на Олимпиаде они выступят.
С гребцами Никитой Моргачевым и Павлом Сориным более грустная история – они сдали две положительные пробы на мельдоний и дисквалифицированы. Так Россия не выступит на соревнованиях в парной четверке. Она отдала свое место Литве. Но вряд ли в этой дисциплине Россия могла бы рассчитывать на медаль, как и в остальных соревнованиях по академической гребле.