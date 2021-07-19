Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 не под российским флагом, на соревнованиях также не будет российского гимна. Такое решение было принято еще полтора года назад и практически не изменилось после подачи апелляции.

За что Россия наказана

9 декабря 2019 года международное антидопинговое агентство ВАДА на четыре года лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и принимать чемпионаты мира.

Причина – подозрение России в манипуляциях с предоставленными данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА утверждает, что из базы данных были удалены сотни файлов предположительно о проваленных допинг-тестах. Агентство запросило базу, которую Россия должна была передать, но нашло в ней несоответствие с базой от 2015 года, копия которой была в ВАДА.

Так ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, что повлекло за собой дисквалификацию.