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#Олимпиада-2020 #CAS #РУСАДА #WADA

Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали

час назад

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 не под российским флагом, на соревнованиях также не будет российского гимна. Такое решение было принято еще полтора года назад и практически не изменилось после подачи апелляции.

За что Россия наказана

9 декабря 2019 года международное антидопинговое агентство ВАДА на четыре года лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и принимать чемпионаты мира.

Причина – подозрение России в манипуляциях с предоставленными данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА утверждает, что из базы данных были удалены сотни файлов предположительно о проваленных допинг-тестах. Агентство запросило базу, которую Россия должна была передать, но нашло в ней несоответствие с базой от 2015 года, копия которой была в ВАДА.

Так ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, что повлекло за собой дисквалификацию.

По апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) было вынесено новое решение 18 декабря 2020 года: российские спортсмены не выступят под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Ранее Россия была наказана и на Олимпиаде-2018. Из-за допинговых нарушений ВАДА лишило статуса РУСАДА, а затем МОК отстранил Олимпийский комитет России. Так российские спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом и в команде «Олимпийский спортсмен из России», а на награждении звучал олимпийский гимн.

Как наказана Россия на Олимпиаде-2020

Так же, как и на Олимпиаде-2022 и различных чемпионатах мира. Вот что нельзя:

  • использовать форму с флагом России, гербом России, другими национальными символами.
  • исполнять гимн России.
  • писать на форме слово «Россия» по размеру больше обязательной фразы «нейтральный атлет».

На Олимпиаде-2020 Россия будет представлена, как сборная Олимпийского комитета России, по-английски будет использоваться сокращение ROC (Russian Olympic Committee).

  • Спортсмены будут выступать под флагом ОКР (там есть олимпийский огонь в цветах флага России).
  • Флаг России разрешен только на трибунах.
  • На форме разрешены комбинации белого, синего и красного цветов.
  • Гимном России будет музыка Чайковского – из концерта для фортепиано с оркестром № 1.

В каких видах спорта у России меньше квот на Олимпиаде-2020

На соревнования по легкой атлетике отправилось десять спортсменов. У ВФЛА нет полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), поэтому квота ограничиваются десятью участниками. Там у нас все равно есть неплохие шансы на медали. Но очень обидно за чемпиона России в прыжках с шестом Тимура Моргунова, который не успел получить нейтральный статус и на Олимпиаду не едет. С ним шансы на медали бы возросли.

На соревнования по тяжелой атлетике сокращена квота у многих стран из-за допинговых проблем и многочисленных скандалов вокруг этого вида спорта. Чем больше допинговых случаев от страны – тем короче от нее заявка, такой принцип. Поэтому от России поедут всего два штангиста. Тут шансов на медали практически нет.

Тимур Наниев

Какие еще отстранения происходят у России на Олимпиаде

За несколько дней до старта были известны два случая:

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были отстранены за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Но CAS удовлетворил их апелляцию, так что на Олимпиаде они выступят.

С гребцами Никитой Моргачевым и Павлом Сориным более грустная история – они сдали две положительные пробы на мельдоний и дисквалифицированы. Так Россия не выступит на соревнованиях в парной четверке. Она отдала свое место Литве. Но вряд ли в этой дисциплине Россия могла бы рассчитывать на медаль, как и в остальных соревнованиях по академической гребле.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Xinhua / Keystone Press Agency / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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