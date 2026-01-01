WADA

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Олимпиада 2020
39 допинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов
#WADA
Олимпиада
Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку. WADA обвинило его в манипуляциях с пробами спортсменов
#WADA
Олимпиада 2020
WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
#WADA
Разное
WADA пересмотрит запрет марихуаны в спорте. Для этого она проведет научное исследование
#WADA
Олимпиада 2020
МОК утвердил музыку Чайковского как замену гимна России на Олимпиаде в Токио и Пекине
#Олимпиада
Разное
CAS запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ
#CAS
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Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали
#Олимпиада-2020
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?
#РУСАДА
Ого, WADA извинилось за ложный допинг. Перед Сако, которому та ошибка испортила карьеру
#Мамаду Сако
«Это бюрократы из ада. В чистом виде». Что говорят об отстранении России по телевизору (мы посмотрели за вас)
#Олимпиада-2020
Россия подаст апелляцию на дисквалификацию. Какие шансы? Что может измениться? Что такое CAS?
#Олимпиада-2020
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