«Это бюрократы из ада. В чистом виде». Что говорят об отстранении России по телевизору (мы посмотрели за вас)
Исполком WADA дисквалифицировал Россию на четыре года от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах.
В новостях на «Первом» канале в 18:00 сюжет об отстранении России шел вторым – первым обсуждалась встреча «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.
Через девять минут после начала выпуска новостей был репортаж о России и WADA. «Поводом (для отстранения – прим.) стали якобы манипуляции с данными Московской лаборатории. Получается, наказывают второй раз за одно и то же. Возникает вопрос: а где гарантия, что не накажут в третий и четвертый раз?» – задается вопросом ведущая Елена Винник.
Еще две цитаты – из репортажа Ивана Благого:
«Примечательна непоследовательность WADA: с одной стороны, Московская антидопинговая лаборатория вновь признана несоответствующей стандартам, с другой – проверять в России спортсменов будет именно она»
«С чемпионатом мира (по футболу – прим.) – иезуитская трактовка: отборочный этап – вне санкций, отборочная часть – под санкциями».
Несколько минут эта тема заняла в выпуске «Вестей» на «России 1» в 17:00. «Решение хоть и ожидаемое, но не менее тяжелое для российского спорта, – подчеркнула ведущая Мария Ситтель. – Главное, что это решение не влияет на континентальные первенства, то есть Евро-2020 и финал Лиги чемпионов состоятся в нашей стране при любых условиях».
Также на «России 1» обсуждали ситуацию в ток-шоу «60 минут».
«Там еще история с Родченковым. То, что сравнивали списки спортсменов, если присутствовал Родченков – это абсолютно политическое решение и не касается наших чиновников. Их есть за что ругать, слушайте. Но если этот персонаж имел доступ к списку спортсменов, и сравнивали со списком, который он имел в базе, к которому он имел доступ – это абсолютно политическое решение», – заявил ведущий Евгений Попов.
«С тренером обсуждали – у моего одноклассника был повышенный тестостерон. И Родченков моему тренеру говорил – да у него все нормально, давай сейчас коктейльчики сделаем, у меня на самом верху все прикрыто, допинг тебе дадим, это будет стоить столько-то, у тебя все пробы будут хорошие. Мы от этого, естественно, отказались. Я к тому, что система существовала, этот Родченков – негодяй – кем-то покрывался. Не исключено, что и в самой WADA. Не исключено, что нашим спортивным каким-то руководством», – рассказал бывший дзюдоист Дмитрий Носов.
«Если бы там когда было голосование – был бы хоть кто-то против, была бы дискуссия, то я бы подумал, что наши спортивные чиновники что-то там намухлевали. Но это единогласное голосование. Абсолютно политическое решение снова. Такого не бывает просто», – добавил Попов.
«У нас более 140 спортсменов обвиняют в нарушениях, при этом не доказывают их вину. Они – фигурируют только в списках Родченкова. Когда происходило согласование осенью, Россия предложила предоставить первичные данные. Отказались сравнивать непосредственно сами базы. Помимо Родченкова ускакало еще несколько человек, которые имели доступ к той же самой системе. Если вы хотите показать насколько вы открыты и публичны – сделайте это публично, покажите по каждому спортсмену, покажите, когда конкретно он нарушал. Объясните людям, почему они не могут участвовать», – призыв одного из гостей.
«WADA – это бюрократы из ада. В чистом виде. Но они нам сказали: «31 пункт вы должны исправить». Мы сделали 30 пунктов, один, который заключается в том, что мы должны отдать базу, которую мы отдали, они ее сравнивают с Родченковым, который уехал и украл эту базу. И они говорят: «А у вас не соответствует тому, что украл Родченков», – мнение члена комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексея Журавлева.