«Это бюрократы из ада. В чистом виде». Что говорят об отстранении России по телевизору (мы посмотрели за вас)

Исполком WADA дисквалифицировал Россию на четыре года от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах.

В новостях на «Первом» канале в 18:00 сюжет об отстранении России шел вторым – первым обсуждалась встреча «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Через девять минут после начала выпуска новостей был репортаж о России и WADA. «Поводом (для отстранения – прим.) стали якобы манипуляции с данными Московской лаборатории. Получается, наказывают второй раз за одно и то же. Возникает вопрос: а где гарантия, что не накажут в третий и четвертый раз?» – задается вопросом ведущая Елена Винник.

Еще две цитаты – из репортажа Ивана Благого:

«Примечательна непоследовательность WADA: с одной стороны, Московская антидопинговая лаборатория вновь признана несоответствующей стандартам, с другой – проверять в России спортсменов будет именно она»

«С чемпионатом мира (по футболу – прим.) – иезуитская трактовка: отборочный этап – вне санкций, отборочная часть – под санкциями».