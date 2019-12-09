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#Россия #Футбол #Олимпиада-2020 #Олимпиада-2022 #ЧМ-2022 #WADA

Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира. Все главное по теме – тут

09 декабря 2019, 15:05

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Причина – изменения в базе Московской антидопинговой лаборатории, через которых скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов. Расследование проводили независимые эксперты.

Бан на 4 года, что это значит?

  • На этот срок Россия лишена права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом;
  • России запрещено принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение;
  • Российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) нельзя посещать международные спортивные мероприятия.

Возможна ли подача апелляции?

Россия имеет право подать апелляцию в течение 21 дня. Наблюдательный совет РУСАДА обсудит эту возможность 19 декабря. Апелляцию можно направить в CAS – спортивный арбитражный суд в Лозанне. Подавляющее число дисциплинарных дел, рассматриваемых в CAS – это дисквалификации в связи с применением допинга.

Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что с Олимпиадами?

Бан на четыре года означает пропуск летних Олимпийских игр-2020 и зимней Олимпиады-2022.

Скорее всего, спортсмены от России выступят под нейтральным флагом – как в Пхенчхане-2018, где была запрещена любая символика России, а вместо гимна исполнялась другая музыка. Решение о выступлении российских спортсменов на двух следующих Олимпиадах пока не принято.

При этом российских спортсменов допустят к участию в крупных спортивных соревнованиях в нейтральном статусе в том случае, если они докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.

Что с футболом?

Если речь идет о запрете на участие в чемпионатах мира, то Евро-2020 это не коснется. Также это не должно коснуться четырех матчей Евро, которые запланированы в Санкт-Петербурге. Поскольку УЕФА не подписывала кодекс ВАДА, в отличие от ФИФА.

Касаемо ЧМ-2022, вероятно, будет та же история, что с Олимпиадой-2018 – нейтральный флаг и запрет на любую символику. Здесь пока тоже все на уровне догадок. По информации ВВС, запрет точно коснется ЧМ-2022.

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Какие турниры могу быть запрещены на территории России?  

В решении WADA есть пункт о запрете проведения ЧМ в России по разным видам спорта.

Какие крупные турниры ожидаются в нашей стране в следующие четыре года:

2020:

  • Чемпионат Европы по футболу (Санкт-Петербург);
  • ЧМ по хоккею с мячом (Иркутск, Шелехов);
  • ЧМ по санному спорту (Сочи);
  • Турнир претендентов и Всемирная шахматная олимпиада (Екатеринбург/Москва).
  • Чемпионат Европы по тяжелой атлетике (Москва).

2021:

  • Финал Лиги чемпионов (Санкт-Петербург);
  • ЧМ по скалолазанию (Москва);
  • ЧМ по пляжному футболу (Москва).

2022:

  • ЧМ по волейболу (восемь городов);
  • ЧМ по плаванию (Казань);
  • ЧМ по борьбе (Красноярск).

2023:

  • ЧМ по хоккею (Санкт-Петербург);
  • Летняя Универсиада (Екатеринбург).

Судьба некоторых из этих турниров пока непонятна. Например, Финал ЛЧ-2021: если не подконтрольный WADA статус УЕФА распространится и на ее главный клубный турнир, то все будет ок.   

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Все фото: imago sportfotodienst / Global Look Press
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