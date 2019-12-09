Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира. Все главное по теме – тут

Что с Олимпиадами?

Бан на четыре года означает пропуск летних Олимпийских игр-2020 и зимней Олимпиады-2022.

Скорее всего, спортсмены от России выступят под нейтральным флагом – как в Пхенчхане-2018, где была запрещена любая символика России, а вместо гимна исполнялась другая музыка. Решение о выступлении российских спортсменов на двух следующих Олимпиадах пока не принято.

При этом российских спортсменов допустят к участию в крупных спортивных соревнованиях в нейтральном статусе в том случае, если они докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.

Что с футболом?

Если речь идет о запрете на участие в чемпионатах мира, то Евро-2020 это не коснется. Также это не должно коснуться четырех матчей Евро, которые запланированы в Санкт-Петербурге. Поскольку УЕФА не подписывала кодекс ВАДА, в отличие от ФИФА.

Касаемо ЧМ-2022, вероятно, будет та же история, что с Олимпиадой-2018 – нейтральный флаг и запрет на любую символику. Здесь пока тоже все на уровне догадок. По информации ВВС, запрет точно коснется ЧМ-2022.