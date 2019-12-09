Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира. Все главное по теме – тут
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Причина – изменения в базе Московской антидопинговой лаборатории, через которых скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов. Расследование проводили независимые эксперты.
Бан на 4 года, что это значит?
- На этот срок Россия лишена права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом;
- России запрещено принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение;
- Российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) нельзя посещать международные спортивные мероприятия.
Возможна ли подача апелляции?
Россия имеет право подать апелляцию в течение 21 дня. Наблюдательный совет РУСАДА обсудит эту возможность 19 декабря. Апелляцию можно направить в CAS – спортивный арбитражный суд в Лозанне. Подавляющее число дисциплинарных дел, рассматриваемых в CAS – это дисквалификации в связи с применением допинга.
Что с Олимпиадами?
Бан на четыре года означает пропуск летних Олимпийских игр-2020 и зимней Олимпиады-2022.
Скорее всего, спортсмены от России выступят под нейтральным флагом – как в Пхенчхане-2018, где была запрещена любая символика России, а вместо гимна исполнялась другая музыка. Решение о выступлении российских спортсменов на двух следующих Олимпиадах пока не принято.
При этом российских спортсменов допустят к участию в крупных спортивных соревнованиях в нейтральном статусе в том случае, если они докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.
Что с футболом?
Если речь идет о запрете на участие в чемпионатах мира, то Евро-2020 это не коснется. Также это не должно коснуться четырех матчей Евро, которые запланированы в Санкт-Петербурге. Поскольку УЕФА не подписывала кодекс ВАДА, в отличие от ФИФА.
Касаемо ЧМ-2022, вероятно, будет та же история, что с Олимпиадой-2018 – нейтральный флаг и запрет на любую символику. Здесь пока тоже все на уровне догадок. По информации ВВС, запрет точно коснется ЧМ-2022.
Какие турниры могу быть запрещены на территории России?
В решении WADA есть пункт о запрете проведения ЧМ в России по разным видам спорта.
Какие крупные турниры ожидаются в нашей стране в следующие четыре года:
2020:
- Чемпионат Европы по футболу (Санкт-Петербург);
- ЧМ по хоккею с мячом (Иркутск, Шелехов);
- ЧМ по санному спорту (Сочи);
- Турнир претендентов и Всемирная шахматная олимпиада (Екатеринбург/Москва).
- Чемпионат Европы по тяжелой атлетике (Москва).
2021:
- Финал Лиги чемпионов (Санкт-Петербург);
- ЧМ по скалолазанию (Москва);
- ЧМ по пляжному футболу (Москва).
2022:
- ЧМ по волейболу (восемь городов);
- ЧМ по плаванию (Казань);
- ЧМ по борьбе (Красноярск).
2023:
- ЧМ по хоккею (Санкт-Петербург);
- Летняя Универсиада (Екатеринбург).
Судьба некоторых из этих турниров пока непонятна. Например, Финал ЛЧ-2021: если не подконтрольный WADA статус УЕФА распространится и на ее главный клубный турнир, то все будет ок.