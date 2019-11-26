Отвечаем на базовые вопросы про новости о дисквалификации России. В чем именно обвиняют? Все уже точно? Причем тут футбол?

Причем тут футбол, если футболистов никогда не ловили?

В начале 2019 года во Всемирный антидопинговый кодекс был включен новый пункт, согласно которому WADA вправе выдать запрет на участие тех спортсменов, если на антидопинговое агентство из их страны наложены санкции. РУСАДА получит их, если потеряет статус соответствия.

ФИФА подписала кодекс WADA, поэтому ей придется выполнять ее положения. УЕФА – часть ФИФА, но кодекс не подписывал .

Предположения партнера юридической фирмы SILA Михаила Прокопца:

• «Как подписант Кодекса WADA и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже»;

• «Решение исполкома ФИФА затронет футбол – не клубный, а турниры сборных , а именно major events (такое определение крупных турниров дано на сайте WADA – прим.). В заявлении WADA было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы. Все зависит от того, как WADA будет интерпретировать понятие major event»;

• «Участию сборной России в самом турнире (Евро-2020 – прим.), на мой взгляд, ничего не угрожает . Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговых правил, то и вопросов не будет. Кроме одного – под каким флагом команда туда поедет?»;

• «Если WADA примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет. Только в качестве независимой команды ».

В Великобритании по ситуации с УЕФА подтверждает The Telegraph: исключение России из числа участников Евро-2020, а также перенос четырех матчей из Санкт-Петербурга, а также финала ЛЧ оттуда же – это не обязательные условия.