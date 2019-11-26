Отвечаем на базовые вопросы про новости о дисквалификации России. В чем именно обвиняют? Все уже точно? Причем тут футбол?
Что такое WADA?
WADA – Всемирное антидопинговое агентство. Оно было создано в 1999 году при поддержке Международного олимпийского комитета. Его цель – координировать борьбу с применением допинга.
В управлении находится Совет учредителей, который состоит из 38 человек. От России до декабря 2015 года был один представитель, сейчас их нет. Финансируется организация наполовину МОК, другую половину вместе платят правительства стран мира.
Откуда взялись новости?
Еще до официальной публикации WADA с предположением об отстранении РУСАДА (российской антидопинговой организации) выступило издание Daily Mail, в публикации также говорилось о возможном запрете допуска футбольной сборной России на Евро-2020 и матчей в Санкт-Петербурге.
Через несколько дней на сайте WADA появилась информация о рекомендации его комитета: признать статус РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Еще через три дня ситуация стала серьезнее. WADA опубликовала еще одно сообщение: Россия может быть лишена права участвовать в крупных международных турнирах, а также принимать их. Ранее переданные права на проведение должны быть отозваны.
WADA также объяснила причины – недостоверны данные, полученные из московской лаборатории в январе 2019 года. Сотни предполагаемых неблагоприятных аналитических выводов, которые были в копии базы 2015 года, удалены из базы 2019-го. Эти и другие нарушения мешают выдать статус соответствия РУСАДА.
Что это значит: уже точно дисквалифицируют?
До итогового решения чуть меньше двух недель. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сомневается, что негативный вердикт можно будет оспорить: «Нужно трезво смотреть на мир и сложившуюся ситуацию. Можно констатировать, что спортивные власти не сделали всего, что могли сделать. Их эксперты не обосновали изменения в электронной базе. Соответственно я не понимаю, на основании чего может быть оспорено решение».
Более оптимистичен спортивный юрист Артем Пацев: «Оснований оспаривать будет достаточно. В стандарте по соответствию написано, что независимо от вины национальной антидопинговой организации она несет ответственно за все, что так или иначе относится к стране, но это положение не очень вяжется с общепризнанными правовыми принципами».
Это только про Олимпиады?
Нет. Вся ситуация фактически ставит под угрозу участие России в Евро/ЧМ по футболу, а также проведение матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов (в 2021 году) в этом же городе.
Еще Россия ранее утверждена как хозяин чемпионатов мира по хоккею, волейболу и пляжному футболу. Под вопросом тогда проведение и их, и чемпионата по водным видам в Казани, а также Универсиады в Екатеринбурге.
Причем тут футбол, если футболистов никогда не ловили?
В начале 2019 года во Всемирный антидопинговый кодекс был включен новый пункт, согласно которому WADA вправе выдать запрет на участие тех спортсменов, если на антидопинговое агентство из их страны наложены санкции. РУСАДА получит их, если потеряет статус соответствия.
ФИФА подписала кодекс WADA, поэтому ей придется выполнять ее положения. УЕФА – часть ФИФА, но кодекс не подписывал.
Предположения партнера юридической фирмы SILA Михаила Прокопца:
• «Как подписант Кодекса WADA и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже»;
• «Решение исполкома ФИФА затронет футбол – не клубный, а турниры сборных, а именно major events (такое определение крупных турниров дано на сайте WADA – прим.). В заявлении WADA было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы. Все зависит от того, как WADA будет интерпретировать понятие major event»;
• «Участию сборной России в самом турнире (Евро-2020 – прим.), на мой взгляд, ничего не угрожает. Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговых правил, то и вопросов не будет. Кроме одного – под каким флагом команда туда поедет?»;
• «Если WADA примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет. Только в качестве независимой команды».
В Великобритании по ситуации с УЕФА подтверждает The Telegraph: исключение России из числа участников Евро-2020, а также перенос четырех матчей из Санкт-Петербурга, а также финала ЛЧ оттуда же – это не обязательные условия.
UPD. Представитель WADA подтвердил в письме для «РИА Новости», что проведение Евро-2020 в Санкт-Петербурге не находится под угрозой: «Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются».
Что значит выступать под нейтральным флагом?
Запрещена любая символика страны, хотя многое в этом вопросе зависит от решения международной федерации. На Олимпиаде – олимпийский флаг, на других соревнованиях – разные варианты.
Например, белый фланг на легкоатлетических соревнованиях. Гимна тоже нет, по стадиону транслируют другую музыку.
В футболе была схожая история с нашей сборной – на Евро-1992 из-за распада СССР на турнир пустили команду СНГ, которая играла под белым флагом с надписью CIS (название содружества на английском языке), а вместо гимна исполнялся финал девятой симфонии Бетховена.
А если выиграть Евро под нейтральным флагом?
В случае победы в соревновании делается пометка по текущему названию команды – как она представлена на самом турнире. Например, победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 записана как золото у команды OAR – олимпийских атлетов из России.
Когда все будет известно точно?
9 декабря в Париже состоится заседание Исполкома WADA, который рассмотрит рекомендации комитета. Обвинения сейчас звучат не в допинге, а в изменениях в электронной базе данных.
У представителей России будет 21 день на подачу апелляции, ее рассмотрение займет несколько месяцев.