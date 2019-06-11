Бунт в легкой атлетике. Наши спортсмены гонят в отставку руководство и признают проблему допинга

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) – под жесточайшим прессом. В ноябре 2015 года ее ограничили в правах из-за шумных многочисленных допинговых скандалов. На Олимпиаду-2016 из всей легкоатлетической команды поехала только лишь Дарья Клишина, остальных не допустили к соревнованиям. Есть риск, что через год на ОИ-2020 будет примерно та же история.

Для восстановления ВФЛА требовалось передать пробы от московской лаборатории в ВАДА, а еще заплатить аж 3,2 миллиона долларов на затраты по антидопинговым расследованиям. Президент организации Дмитрий Шляхтин сообщил, что 31 мая компенсация была выплачена полностью.