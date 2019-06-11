Бунт в легкой атлетике. Наши спортсмены гонят в отставку руководство и признают проблему допинга
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) – под жесточайшим прессом. В ноябре 2015 года ее ограничили в правах из-за шумных многочисленных допинговых скандалов. На Олимпиаду-2016 из всей легкоатлетической команды поехала только лишь Дарья Клишина, остальных не допустили к соревнованиям. Есть риск, что через год на ОИ-2020 будет примерно та же история.
Для восстановления ВФЛА требовалось передать пробы от московской лаборатории в ВАДА, а еще заплатить аж 3,2 миллиона долларов на затраты по антидопинговым расследованиям. Президент организации Дмитрий Шляхтин сообщил, что 31 мая компенсация была выплачена полностью.
8-9 июня состоялось заседание Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Надежды на то, что ВФЛА восстановят, не оправдались.
Итоги заседания:
- Отстранение ВФЛА продлено. Причем уже в десятый (!!) раз
- IAAFизучит информацию о продолжении работы дисквалифицированных тренеров с российскими спортсменами
- Российские легкоатлеты смогут выступить на ОИ-2020 в составе команды своей страны, если Олимпийский комитет России будет иметь полные права
По второму пункту Шляхтин не согласен: «Упомянутые в СМИ тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельностью в спорте. Факт нарушений еще необходимо доказать». «Они не работают официально на сборную России и не получают зарплату ни в ВФЛА, ни в какой-либо государственной спортивной структуре. Остальное – их личное дело», – добавила призер Олимпиады-92 Ольга Богословская. Хотя фотографии этих тренеров, находящихся на стадионах, можно легко найти в интернете.
Все это сложно объяснить спортсменам, которые находятся в шоке от того, что происходит.
«Неужели мы нужны только тогда, когда удобно?» – возмущен чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков.
Именно спич Ласицкене был особенно эмоциональным. На правах одной из лучших легкоатлеток мира Мария словесно уничтожила ВФЛА и всех причастных. Важный момент – Ласицкене никак финансово не зависит от федерации, поскольку по своему уровню регулярно получает приглашения от различных организаторов турниров и имеет контракты со спонсорами.
Тренер Марии Геннадий Габрилян поддержал свою спортсменку.
Цитата чемпиона Европы в помещении в прыжках в высоту Даниила Цыплакова:
«Мы отдуваемся за грехи руководства или еще чьи-то. Грубо говоря, в заднице сейчас находятся именно спортсмены, а у федерации все хорошо. Она как существовала, так и существует.
У меня нет ощущения, что за нас борются и что каждый конкретный спортсмен что-то значит. В федерации сидят спокойно, молчат, всех все устраивает. Какие-то медали приходят, Ласицкене и Шубенков выигрывают. Отчитываться за результаты остальных не надо, команда же не допущена».
Главная гордость России в нынешней легкой атлетике – Мария Ласицкене, у нее множество медалей с чемпионатов мира и Европы, она обладает сумасшедшей победной серией из 45 выигранных турниров подряд, а еще она – лучшая спортсменка в истории «Бриллиантовой лиги» (это ежегодные соревнования по легкой атлетике, организованные IAAF) с 19 победами в ней.
«Мне было это неприятно, она была у меня несколько раз. Для федерации это плохой сигнал, значит, у федерации нет связи с молодыми спортсменам», – прокомментировал слова Ласицкене министр спорта Павел Колобков. При этом он надеется, что до чемпионата мира в Дохе (27 сентября) ВФЛА все-таки восстановят в правах.
«Мне кажется, стоит объединить усилия и вместе, как один организм, бороться с этой несправедливостью. Пока не будет чёткой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министра спорта с рабочей группой IAAF, на успех рассчитывать сложно», – считает Елена Исинбаева.
Пока ситуация лишь усугубляется. ВФЛА отстранена, а еще Россия сразу на четыре года лишится руководящих постов в IAAF. Из-за своего отстранения ВФЛА не может заявлять кандидатов на выборы, которые пройдут в конце сентября, тогда же истечет срок полномочий Михаила Бутова (совет IAAF), Елены Орловой (технический комитет) и Татьяны Лебедевой (женский комитет).
Главный же вопрос – что будет с топовыми российскими спортсменами через год в Токио. До старта Олимпиады-2020 осталось 13 месяцев.