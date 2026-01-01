Мария Ласицкене

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Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Шубенков, Ласицкене и еще восемь легкоатлетов из России вошли в состав сборной на Олимпиаду в Токио
#Олимпиада-2020
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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, взяла 2,04, плакала, обнималась с украинкой
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
#Олимпиада-2020
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
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