Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Легкая атлетика
Спортсмен
Мария Ласицкене
Поделиться:
Мария Ласицкене
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
08 сентября 2021, 23:28
Легкая атлетика
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
#Мария Ласицкене
18 августа 2021, 21:11
Олимпиада 2020
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
#Мария Ласицкене
08 августа 2021, 19:18
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
#Мария Ласицкене
07 августа 2021, 15:59
Олимпиада 2020
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 09:00
Легкая атлетика
Шубенков, Ласицкене и еще восемь легкоатлетов из России вошли в состав сборной на Олимпиаду в Токио
#Олимпиада-2020
29 июня 2021, 14:46
Все новости
Материалы
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
1
#Гол
27 декабря 2021, 20:25
1
Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, взяла 2,04, плакала, обнималась с украинкой
#Мария Ласицкене
07 августа 2021, 17:10
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
21 июля 2021, 20:24
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 23:43
Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
#Олимпиада-2020
14 июля 2021, 20:25
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
10 декабря 2019, 13:16
Все материалы