Мария Ласицкене

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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, взяла 2,04, плакала, обнималась с украинкой
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
#Олимпиада-2020
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников
#Мария Ласицкене
Бунт в легкой атлетике. Наши спортсмены гонят в отставку руководство и признают проблему допинга
#Легкая атлетика