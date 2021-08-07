Мария Ласицкене
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#Мария Ласицкене

Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, единственная пошла на 2,04, плакала, обнималась с украинкой

час назад

Мария Ласцицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту. Это ее первая Олимпиада, и сразу же золото.

Решающий день состоялся 7 августа. И вот главные моменты:

• Первая высота – 1,96 м. Ласицкене взяла ее с третьей попытки.

• Вторая высота – 2 м. Она покорилась Ласицкене со второй попытке. После этого в секторе осталось шесть участниц.

• Отметка 2,02 прошла легче. Она покорилась Ласицкене с первой попытки. Ее главные конкурентки – Магучих и Макдермотт – с первых попыток не смогли.

• Интересная особенность Николы Макдермотт – она постоянно ходит с блокнотом, куда фиксирует все результаты. Это делает по совету психолога: «Я часто занимаюсь с ним, разговариваю и обсуждаю свои проблемы. Однажды я заметила, что у меня происходит потеря концентрации. Он посоветовал записывать все важное – вроде бы банально, но помогает. Сейчас я пишу в блокнот, а моя семья фиксирует важное на компьютер».

• Дальше Ласицкене взяла высоту 2,04. И это золото. Тот самый прыжок:

Эмоции Ласицкене (на все попытки реагировала каменным лицом, но здесь не сдержала эмоции): 

После победы она фотографировалась с Екатериной Магучих из Украины.

Ласицкене сказала:

Я счастлива. Не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Очень тяжело все далось. Перед прыжком просто сказала: надо брать. Ничего не видела, ничего не слышала. Была наедине с собой».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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