Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников
Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира. Золото в Пекине в 2015-м, золото в Лондоне в 2017-м. Новая победа – на чемпионате мира-2019 в Дохе. Российская атлетка прыгнула на 2,04 метра, что стало лучшим результатом. Для нее это третья победа на ЧМ подряд.
Карьера Ласицкене – сплошная борьба. Кажется, она отдала больше сил, чтобы пробиться на все эти соревнования, чем во время тренировок к ним. Годы ее выступлений – одни пререкания с ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики).
Стоп, как же так? У Ласицкене ведь были хорошие отношения с действующей властью
Это так. В 2018-м Мария Ласицкене стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах (как и некоторые другие известные спортсмены. Например, Елена Исинбаева или Александр Поветкин).
Она ни разу не критиковала правительство или президента. Зато руководство ВФЛА – регулярно. Особенно за действия федерации после скандала с исключением из международных соревнований.
Ласицкене считает, что ВФЛА плюет на сборную и там сидят незаинтересованные люди
В 2016-м Ласицкене пропустила Олимпиаду в Рио. Все из-за того, что многих российских спортсменов забанили (тогда от наших женщин с шестом прыгали Исинбаева, Савченко и Феофанова).
В интервью Eurosport.ru она говорила: «В момент недопуска на Олимпиаду не плакала. Сорвалась, когда узнала результаты. Приземлились с Владасом в Москве – летели из отпуска. 6 утра, он залез в интернет. И сказал, что Бейтиа победила с 1,97. Я за нее рада, но тогда меня прорвало: «Как 1,97? Почему это вообще случилось?» Я же на тот момент была лидером сезона, прыгнула 2,00. Эту высоту, кстати, до конца 2016-го так никто и не взял».
Ласицкене очень резко отзывается о ВФЛА. Вот еще несколько цитат:
• «Мы думали попросить IAAF о личном допуске к международным стартам. Но два двадцатидневных сбора обходятся в среднем в 10-12 тысяч евро, а с учетом того, что мы нигде не выступаем – сложно найти подобные суммы. А просто так нам их, естественно, никто не даст, вот такой замкнутый круг получается» – так Ласицкене (тогда еще она была Кучиной – девичья фамилия) прокомментировала пропуск ОИ-2016.
• «Все прекрасно знают, что я россиянка. Мы уже немного устали от разговоров наших чиновников о том, что вот-вот все наладится. У них-то ничего и не менялось, а мы все еще вне стартов. Поэтому мне хочется просто прыгать и ни о чем больше не думать» – так Ласицкене сказала перед тем, как подать заявку на выступления под нейтральным флагом.
Позже Ласицкене заявила, что готова выступать даже под нейтральным флагом.
• Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в январе 2017-го сказал, что у федерации нет средств, чтобы проводить дополнительные допинг-тесты спортсменов.
Реакция Ласицкене: «Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент».
• Ласицкене – о белом флаге: «Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии видеть белый квадратик. Хочу законный триколор. Мы любим спорт, это наша жизнь, мы его не отдадим, но пока надо потерпеть».
Слова были сказаны после победы Ласицкене на этапе «Бриллиантовой лиги». Тогда для Ласицкене это стали первые соревнование в качестве нейтрального спортсмена.
• В марте 2018-го появилась вероятность того, что Ласицкене не допустят к выступлениям под нейтральным флагом.
«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению Александр Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает.
Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», – говорила Ласицкене.
• А тут Мария высказалась уже о нейтральном статусе: «К нейтральному статусу невозможно привыкнуть. От сезона к сезону это все больше раздражает, все труднее находить эмоции для борьбы».
Пока нет никаких результатов этой холодной войны между ВФЛА и Ласицкене. Организация не делает ничего, чтобы вернуть нашим спортсменам статус и флаг. Это заметил даже тренер Марии Геннадий Габрилян. Габрилян в своем инстаграме сказал, что «мы не в силах вернуть флаг и гимн российским легкоатлетам».
Что будет дальше
Пока что Ласицкене рассчитывает на выступления на Олимпийских играх-2020. При этом она уже подчеркивает, что допускает любой вариант: либо под российским флагом, либо под нейтральным. Ласицкене также утверждает, что уедет тренироваться в другую страну, если допинг-контроль в России будет невозможен.
Из глобальных планов – декретный отпуск после Олимпиады. Она говорила об этом еще в прошлом году. Недавно в прессу прошла информация о том, что Ласицкене может поменять гражданство, чтобы спокойно выступать на международных турнирах. «Такой вероятности нет. Сегодня такой прекрасный день, давайте говорить о прекрасном старте, который будет 20 января (интервью было взято перед стартом соревнований «Битва полов»). А там все разрешится, нужно в это верить. Давайте говорить о положительном», – говорила она.