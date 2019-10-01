Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников

В интервью Eurosport.ru она говорила: «В момент недопуска на Олимпиаду не плакала. Сорвалась, когда узнала результаты. Приземлились с Владасом в Москве – летели из отпуска. 6 утра, он залез в интернет. И сказал, что Бейтиа победила с 1,97. Я за нее рада, но тогда меня прорвало: «Как 1,97? Почему это вообще случилось?» Я же на тот момент была лидером сезона, прыгнула 2,00. Эту высоту, кстати, до конца 2016-го так никто и не взял».

Ласицкене очень резко отзывается о ВФЛА. Вот еще несколько цитат:

• «Мы думали попросить IAAF о личном допуске к международным стартам. Но два двадцатидневных сбора обходятся в среднем в 10-12 тысяч евро, а с учетом того, что мы нигде не выступаем – сложно найти подобные суммы. А просто так нам их, естественно, никто не даст, вот такой замкнутый круг получается» – так Ласицкене (тогда еще она была Кучиной – девичья фамилия) прокомментировала пропуск ОИ-2016.

• «Все прекрасно знают, что я россиянка. Мы уже немного устали от разговоров наших чиновников о том, что вот-вот все наладится. У них-то ничего и не менялось, а мы все еще вне стартов. Поэтому мне хочется просто прыгать и ни о чем больше не думать» – так Ласицкене сказала перед тем, как подать заявку на выступления под нейтральным флагом.

Позже Ласицкене заявила, что готова выступать даже под нейтральным флагом.

• Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в январе 2017-го сказал, что у федерации нет средств, чтобы проводить дополнительные допинг-тесты спортсменов.

Реакция Ласицкене: «Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент».