прыжки в высоту

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Легкая атлетика
Рекорд всех времен Марии Ласицкене: три подряд «золота» на ЧМ по прыжкам в высоту
#Мария Ласицкене
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«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников
#Мария Ласицкене
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