Рекорд всех времен Марии Ласицкене: три подряд «золота» на ЧМ по прыжкам в высоту
В Дохе проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Фаворит соревнований в прыжках в высоту – российская прыгунья Мария Ласицкене. Она с первой же попытки взяла высоту 2,04 м и победила. Второй стала украинка Ярослава Магучих – 2,04 м с третьей попытки. «Бронза» у американки Вашти Каннингэм.
«Моя единственная цель – выиграть и побить личный рекорд», – сказала Ласицкене перед турниром. Выиграть она сумела, но рекорд побить не удалось. У нее он 2,06 м, три попытки на 2,08 успеха не принесли. Мировой рекорд пока что тоже не покорен – это 2,09 болгарской легкоатлетки Стефки Костадиновой, который был установлен в 1987 году.
У Ласицкене третье «золото» на ЧМ по легкой атлетике, и это потрясающий результат.
- Первое было завоевано в 2015 году – Ласицкене (тогда еще под фамилией Кучина)
- прыгнула на 2,01 м;
- Второй – через два года. Результат – 2,03 м;
- Третье – на ЧМ-2019, 2,04 м.
Россияне выступают на ЧМ-2019 под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, поэтому напротив фамилий ставится знак ANA (нейтральные атлеты). В текстовой трансляции на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сегодня была такая строчка: «Авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04».
Ласицкене побеждает, несмотря на не лучшие условия проживания в Катаре: «Странно жить в отеле, когда из кондиционера такой запах, словно рядом с тобой курят три-четыре человека. Видимо, фильтры кондиционера настолько грязные, что оттуда и идет такой запах. Так что его мы не включаем. Странный отель, шторы такие грязные, что страшно на них смотреть. Еда невкусная, у нее даже вкуса нет. И еще в столовой очень холодно, все дует, поэтому я хожу туда в костюме».
Ранее Ласицкене победила в финале «Бриллиантовой лиги» (это серия коммерческих соревнований по легкой атлетике). Это была ее четвертая победа и третья подряд в этом турнире.