«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта

Полный текст здесь. Вот важнейшие детали:

• «Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?».

• Ласицкене задает вопрос: было ли проведено расследование и были ли наказаны виновники того, что в 2015-м российским атлетам запретили выступать под государственным флагом?

• «Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его».

• Ласицкене в очередной раз напоминает о тяжелом состоянии региональных федераций. Она также замечает, что результаты на соревнованиях сильно падают.

• Важная цитата в адрес бывшего главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина: «Вы не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне – нет. Хотя о чем я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстраненный AIU и выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в CAS он подаст за счет Министерства спорта или ВФЛА».