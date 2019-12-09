Как бан России повлияет на футбол: участие на ЧМ и Евро, проведение финала ЛЧ

Исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах на четыре года. После этого решения появились сразу несколько вопросов по проведению футбольных турниров.

Постараемся ответить на главные, но сразу предупреждаем: официальных решений к конкретным футбольным соревнованиям от самих организаторов пока нет, но есть важные цитаты.

На Евро-2020 нас не тронут

Осенью этого года Россия пробилась на Чемпионат Европы-2020. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге.

Евро проводит УЕФА, который не подписывал кодекс WADA. Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин подтвердил, что Россия полноценно выступит на нем: «Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено – с флагом, гимном».

Матчи из России также не перенесут. «На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне».