Как бан России повлияет на футбол: участие на ЧМ и Евро, проведение финала ЛЧ
Исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах на четыре года. После этого решения появились сразу несколько вопросов по проведению футбольных турниров.
Постараемся ответить на главные, но сразу предупреждаем: официальных решений к конкретным футбольным соревнованиям от самих организаторов пока нет, но есть важные цитаты.
На Евро-2020 нас не тронут
Осенью этого года Россия пробилась на Чемпионат Европы-2020. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге.
Евро проводит УЕФА, который не подписывал кодекс WADA. Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин подтвердил, что Россия полноценно выступит на нем: «Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено – с флагом, гимном».
Матчи из России также не перенесут. «На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне».
Финал ЛЧ-2020/21 в Санкт-Петербурге забрать не должны
По той же причине финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году также не перенесется из Санкт-Петербурга. ЛЧ – турнир под эгидой УЕФА, который не обязан подчиняться WADA.
Факт независимости УЕФА от WADA подтвердил и глава антидопингового агентства Крэйг Риди. Но есть одна проблема. «На данный момент стандарты соответствия WADA не относятся к УЕФА. Но меня не удивит, что в будущем ВАДА может пересмотреть стандарты соответствия и признать их подходящими для этой цели», – сказал Риди.
Вряд ли это коснется Евро, поскольку до его начала осталось полгода. Но до финала ЛЧ времени еще много – полтора года.
Если выйдем на ЧМ-2022, придется играть под нейтральным флагом
Пока ситуация видится именно такой же, как и на Олимпиаде-2018. ФИФА, в отличие от УЕФА, подписывала кодекс WADA. Вероятно, наша сборная выступит под нейтральным флагом и гимном, в нейтральной форме.
«Если она отберется, то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА», – заявил глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.
Та же история, вероятно, приключится и со сборной России по женскому футболу, если она отберется на ЧМ-2023.
В отборочных матчах к ЧМ-2022 должны играть в своей форме
Квалификация к ЧМ-2022 пройдет в 2021 году с марта по ноябрь. В ней сборная России может выступить в своей форме с гимном и флагом, так как отборочный турнир считается континентальным.
Пресс-служба ФИФА пока ничего не подтвердила и не опровергла: «ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол».
Что с клубным футболом?
Здесь ничего измениться не должно. Клубный футбол вообще никак не затрагивается хотя бы потому, что еврокубковые турниры проходят под эгидой УЕФА, а на клубный ЧМ попасть невозможно – для этого надо выиграть Лигу чемпионов.