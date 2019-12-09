Россия подаст апелляцию на дисквалификацию. Какие шансы? Что может измениться? Что такое CAS?
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах на четыре года по решению антидопингового агентства WADA. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова утвердительно ответила на вопрос, будет ли подана апелляция в CAS.
Что такое CAS?
CAS – Court of Arbitration for Sport – арбитражный суд, который разрешает различные споры, связанные со спортом. Его штаб-квартира располагается в швейцарской Лозанне.
CAS появился в 1984 году, инициатором создания стал президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Поначалу CAS работал при МОК, но со временем отделился.
Какова его структура?
CAS состоит из двух палат: одна разбирает споры как суд первой инстанции, другая – выступает апелляционной инстанцией. У CAS должно быть не менее 150 арбитров.
CAS рассматривает коммерческие и дисциплинарные дела, из последней категории большинство дел – это споры о дисквалификациях из-за допинга, обычно попадающие после рассмотрения предшествующей инстанцией.
Кто может пожаловаться в CAS?
Любой субъект из сферы спорта: спортсмен или тренер, клуб или даже целая спортивная федерация.
Напомните самые громкие дела?
Прежде всего, это жалоба Олимпийского комитета США против МОК по правилу, согласно которому отбывший допинговую дисквалификацию спортсмен не мог участвовать в следующей Олимпиаде. CAS отменил правило МОК.
В 2015 году российскую бегунью Татьяну Андрианову дисквалифицировали в ВФЛА на два года за положительную допинг-пробу, которая была сдана в 2005 году. CAS отменил дисквалификацию из-за срока давности.
Также было громкое дело в 2018 году – МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах некоторых российских спортсменов, те обратились в CAS. Вердикт суда – полностью удовлетворены апелляции 28 спортсменов, частично удовлетворены – еще 11.
Кроме того, в CAS обращались по поводу недопуска 45 российских спортсменов на Олимпиаду-2018. Но тут арбитраж оставил решение МОК в силе.
Как дальше действовать России?
• В CAS дело передано будет в том случае, если РУСАДА не согласится с несоответствием кодексу WADA и подаст апелляцию в течение 21 дня.
• Решение CAS будет принято всеми сторонами.
• Остается вопрос по гимну и флагу. Перед Олимпиадой-2018, где Россию их лишили, тогда из МОК был исключен Олимпийский комитет России (ОКР). Сейчас претензии у WADA есть к РУСАДА, но не к ОКР. «Так как на ОКР никакие санкции не распространяются, тут есть широкие возможности для юристов», – отметил министр спорта России Павел Колобков.
• Еще один вопрос – возможность изменения базы данных (из-за чего РУСАДА и лишилась соответствия кодексу) извне. Руководитель группы независимых экспертов Виктор Блажеев недавно заявил, что: «В период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно. Случаев вхождения было порядка 400». Об этом наверняка будут говорить на суде.
Главное вкратце
Три главных вывода:
• У России есть право подать апелляцию в CAS.
• CAS уже защищала российских спортсменов.
• Есть несколько спорных вопросов, по которым есть шанс что-либо изменить в решении WADA.