Россия подаст апелляцию на дисквалификацию. Какие шансы? Что может измениться? Что такое CAS?

Какова его структура?

CAS состоит из двух палат: одна разбирает споры как суд первой инстанции, другая – выступает апелляционной инстанцией. У CAS должно быть не менее 150 арбитров.

CAS рассматривает коммерческие и дисциплинарные дела, из последней категории большинство дел – это споры о дисквалификациях из-за допинга, обычно попадающие после рассмотрения предшествующей инстанцией.

Кто может пожаловаться в CAS?

Любой субъект из сферы спорта: спортсмен или тренер, клуб или даже целая спортивная федерация.

Напомните самые громкие дела?

Прежде всего, это жалоба Олимпийского комитета США против МОК по правилу, согласно которому отбывший допинговую дисквалификацию спортсмен не мог участвовать в следующей Олимпиаде. CAS отменил правило МОК.

В 2015 году российскую бегунью Татьяну Андрианову дисквалифицировали в ВФЛА на два года за положительную допинг-пробу, которая была сдана в 2005 году. CAS отменил дисквалификацию из-за срока давности.

Также было громкое дело в 2018 году – МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах некоторых российских спортсменов, те обратились в CAS. Вердикт суда – полностью удовлетворены апелляции 28 спортсменов, частично удовлетворены – еще 11.