«Надо провести собственные соревнования». Как и кто реагирует на бан России
Россия отстранена от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах на четыре года. Решение об этом принял Исполком WADA. Что говорят об этом в России и в мире:
Россия будет приводить федерации в соответствии с кодексом WADA
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в WADA оценивают деятельность РУСАДА как эффективную:
«Если вы обратили внимание, РУСАДА — единственная организация, по которой CRC (комитет по соответствию – прим.) не дал никаких ограничений. Там написано: CRC не рекомендует ограничивать деятельность РУСАДА. WADA считает нашу деятельность эффективной и продуктивной. Будем приводить федерации в соответствии с кодексом WADA и подготовкой спортсменов».
Россия обратится в суд
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на вопрос, будет ли подана апелляция:
«100%, потому что… надо бороться за спортсменов»
Санкции WADA могут вступить в силу не раньше весны 2020 года
Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков рассказал о порядке рассмотрения апелляции. Главное из его слов:
- Маловероятно, что CAS (Спортивный арбитражный суд – прим.) сможет принять решение в течение зимы, и тогда санкции не вступят в силу до ее конца;
- Если РУСАДА не соглашается с решением, то оно напрямую идет в CAS;
- Если РУСАДА согласится с решением, то 21 день (срок для подачи апелляции – прим.) наступает для других организаций, которые могут пострадать от этого решения (Паралимпийский комитет России (ПКР), Олимпийский комитет России (ОКР) и другие).
Подавать в суд необходимо
Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков:
«Решение явно дискредитационное. Сдаваться ни в коем случае нельзя – надо бороться, добиваться справедливости, и прежде всего нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в CAS, потом, возможно, и в гражданских судах».
Россию выдавливают из спорта
Так считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой:
«Очень жаль, что мы изначально пошли на то, чтобы выступать под белым флагом на прошлой Олимпиаде. И сегодняшнее решение – это просто продолжение вот этой тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта».
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, решение WADA – политизированное:
«Невозможно и несправедливо распространять подобное ограничение на всех без разбора атлетов, которые никогда не употребляли допинг. Мы давно видим, как предвзято работает WADA по отношению к российским спортсменам, создавая перед соревнованиями нервозную обстановку. Россия является сильным игроком на мировой арене, растет авторитет нашей страны, расширяется международное сотрудничество, российские спортсмены демонстрируют выдающиеся достижения в разных видах спорта и являются конкурентами для других атлетов. Это раздражает наших противников, тех, кто не хочет видеть нашу страну сильной, в том числе в спорте».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что во всем виновата антироссийская истерия:
«То, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму».
Есть мысли о создании альтернативной Олимпиады
Об этом высказался российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин:
«Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия – спортивная держава, так что форум должен быть широким».
Такого же мнения придерживается глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина:
«Пришло время создания альтернативных международных соревнований на базе стран БРИКС или ШОС. Очевидно, что это политическое решение, инициированное определенными политическими силами, которые заинтересованы в ослаблении России».
И есть много расстройства
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сильно разочарован: «Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс. Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может».
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призывает к ответу руководителей спорта: «Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это. А если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу родину! Мне очень тяжело, это моя жизнь».
Комментатор Дмитрий Губерниев ждет активной позиции спортсменов: «Сейчас всем чистым российским спортсменам нужно достать языки из одного места и начать усиленно высказывать свою позицию, делать это максимально публично. Надо грозиться судом, отстаивать правоту. Само по себе ничего не рассосется. Все остальные могут сушить весла: никто никуда не поедет. Не молчать – наш единственный шанс. Спортсменам нужно вспоминать, что у них есть голова на плечах и речевой аппарат».
Что говорят в мире
«Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место. Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, как мы были в Московской лаборатории в январе 2019 года.
Если это так, я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, принятого в сентябре 2018 года (о восстановлении РУСАДА – прим.), заключался в том, чтобы получить и изучить данные. И после получения данных и выполнения всей работы с ними очень неутешительно обнаружить, что кто-то их подделал», – сказал президент WADA Крэйг Риди.
«Российского флага на мировых чемпионатах не будет. Индивидуальный ли спорт или командный, каждый спортсмен будет допускаться индивидуально. Сейчас мы не можем говорить точно за каждый случай, потому что финальное слово по каждому спортсмену будет выносить CAS», – слова главы комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатана Тэйлора.
«Я хотела санкций, которые не могут быть смягчены. Боюсь, этого недостаточно. Мы обязаны сделать это для чистых спортсменов – осуществить максимально строгое наказание. Если мы не применим санкции, которые действительно разбудят российских лидеров, привлекут их к ответственности и заставят признать факты – как мы можем быть уверены, что система когда-либо изменится?» – написала Хеллеланд в твиттере.
«Теперь чистым спортсменам и любителям спорта придется пережить еще один ужасный День сурка из-за российской коррупции и господства. МОК только говорит, что следует правилам WADA, но на самом деле проводит закрытые заседания, где обсуждает, как оспорить это решение в CAS.», – генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт также считает, что санкции должны были быть строже.