«Надо провести собственные соревнования». Как и кто реагирует на бан России

Россия отстранена от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах на четыре года. Решение об этом принял Исполком WADA. Что говорят об этом в России и в мире:

Россия будет приводить федерации в соответствии с кодексом WADA

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в WADA оценивают деятельность РУСАДА как эффективную:

«Если вы обратили внимание, РУСАДА — единственная организация, по которой CRC (комитет по соответствию – прим.) не дал никаких ограничений. Там написано: CRC не рекомендует ограничивать деятельность РУСАДА. WADA считает нашу деятельность эффективной и продуктивной. Будем приводить федерации в соответствии с кодексом WADA и подготовкой спортсменов».

Россия обратится в суд

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на вопрос, будет ли подана апелляция:

«100%, потому что… надо бороться за спортсменов»

Санкции WADA могут вступить в силу не раньше весны 2020 года