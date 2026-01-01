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CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиадах
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CAS запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ
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Депутат Госдумы поддержал песню «Катюша» как замену гимна сборной России на Олимпиадах и чемпионатах мира
#Россия
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МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу
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По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
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