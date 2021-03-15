CAS
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Олимпиада 2020
CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиадах
#CAS
Разное
CAS запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ
#CAS
Разное
Депутат Госдумы поддержал песню «Катюша» как замену гимна сборной России на Олимпиадах и чемпионатах мира
#Россия
Разное
МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу
#гандбол
Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
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Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали
#Олимпиада-2020
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?
#РУСАДА
Что такое CAS? Кто там работает? Это самый могущественный орган?
#CAS
Новое о допинге биатлонистки Зайцевой: мужская ДНК – от мужа, подписи Родченкова – обман. Расследование Der Spiegel
#Ольга Зайцева
Россия подаст апелляцию на дисквалификацию. Какие шансы? Что может измениться? Что такое CAS?
#Олимпиада-2020
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