МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу

CAS поддержал WADA по дисквалификации России. Изначально WADA требовала четыре года бана. Но срок сократили до двух лет. До 16 декабря 2022 года русские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ и нашим гимном. Все выступления – под нейтральным флагом.

То же самое касается и гимна России – его не будет на все чемпионатах мира и Олимпиадах до этого срока.

Впервые такие изменения вступят в силу на чемпионате мира по гандболу в Египте (пройдет с 13 по 31 января). Вместо гимна РФ перед каждым матчем России будет звучать мелодия, заранее согласованная с МОК.

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сказал:

«Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение о том, какая мелодия будет взята за основу».