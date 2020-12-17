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#РУСАДА #CAS #WADA

Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?

3 часа назад

CAS поддержал WADA в вопросе дисквалификации России. Изначально WADA требовала четыре года бана. Но срок сократили до двух лет.

CAS на официальном сайте выпустил специальный документ, в котором подробно описал все санкции в адрес России и русского спорта. Главное:

❌ Дисквалификация продлится до 16 декабря 2022 года.

❌ До этого срока русские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ и нашим гимном. Все выступления – под нейтральным флагом.

При этом русские спортсмены смогут носить экипировку с надписью «Россия». Но с обязательным уточнением: «нейтральный атлет».

❌ По гимну: он не должен играть во время проведения крупных международных турнирах. Это касается церемоний награждения и церемоний закрытия этих турниров.

❌ Россия в течение двух лет не сможет подавать заявки на проведение ЧМ или ОИ. Если одно из подобных мероприятий уже согласовано в России, то оно должно быть перенесено в другую страну. За исключением случаев, когда это юридически невозможно.

Под этот пункт попадает чемпионат мира по волейболу, который запланирован в 2022 году. И ЧМ-2021 по пляжному футболу. Но по этим турнирам вопрос: они могут остаться у России.

РУСАДА потерял статус соответствие. На него наложен штраф в 1,27 млн долларов (хотя WADA требовала 5), 452 тысячи дополнительно выплатит за разбирательства в CAS. У РУСАДА есть 90 дней, чтобы заплатить.

❌ На болельщиков дисквалификация не распространится. Их не будут наказывать за ношение символики России на трибунах.

❌ Теперь о российских чиновниках. Они не смогут входит в состав руководящих аппаратов, любых ответвлений федераций, подписавших кодекс WADA. Они не смогут посещать ОИ, Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

❌ Игры чемпионата Европы по футболу, которые приходятся на Россию, и финал ЛЧ в Питере не попадают под решения CAS, поскольку это континентальные турниры.

❌ В командных соревнованиях на Олимпиадах русские будут выступать как команда национального олимпийского комитета. Формированием состава займется ОКР.

Все фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Xinhua/Global Look Press
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