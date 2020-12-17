Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?

CAS поддержал WADA в вопросе дисквалификации России. Изначально WADA требовала четыре года бана. Но срок сократили до двух лет.

CAS на официальном сайте выпустил специальный документ, в котором подробно описал все санкции в адрес России и русского спорта. Главное:

❌ Дисквалификация продлится до 16 декабря 2022 года.

❌ До этого срока русские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ и нашим гимном. Все выступления – под нейтральным флагом.

При этом русские спортсмены смогут носить экипировку с надписью «Россия». Но с обязательным уточнением: «нейтральный атлет».