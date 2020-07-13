Что такое CAS? Кто там работает? Это самый могущественный орган?

Особенности работы:

• Подать жалобу может любой субъект из сферы спорта. Это может быть спортсмен, клуб или спортивная федерация.

• Место арбитража во всех случаях – Лозанна.

• Каждый год суд рассматривает около 300 случаев.

• Арбитраж, как указано на сайте, длится от шести до 12 месяцев. После рассмотрения апелляции решение должно выноситься в течение трех месяцев, трибуналами на крупных соревнованиях – за 24 часа.

• Оспорить решение CAS можно в Верховном суде Швейцарии, подав иск не более чем через 30 дней. Отмена решений происходит крайне редко – суд рассматривает процедуру рассмотрения дела и принятия решения, а не факты. Как правило, решение CAS – окончательное для обеих сторон, и апелляций не происходит.

• По информации к 2013 году, за все время существования CAS его решения отменялись 28 раз. Притом что судов было несколько тысяч.

• Можно добиться приостановки действия в Верховном суде, как это сделал перуанский футболист Паоло Герреро: он был дисквалифицирован за употребление кокаина, наказание было приостановлено во время ЧМ-2018, а потом снова возобновлено. Съездил в Россию на ЧМ, еще и забил австралийцам в Сочи.