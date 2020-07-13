Что такое CAS? Кто там работает? Это самый могущественный орган?
CAS расшифровывается как Court of Arbitration for Sport. Это арбитражный суд со штаб-квартирой в Лозанне, он решает вопросы, связанные со спортом, и независим от какой-либо спортивной организации.
CAS появился в 1984 году – его создание инициировал президент МОК Хуан Антонио Самаранч. Через десять лет CAS отделился от МОК, чтобы стать независимым, хотя работал при нем первое время. В 2003-м ВАДА признало право CAS разбирать жалобы на решения по допингу.
Структура CAS:
- Палата обычного арбитража – разбирает споры в качестве суда первой инстанции;
- Палата апелляционного арбитража – выступает апелляционной инстанцией;
- Судьи назначаются на четыре года Международным спортивным арбитражным советом (МСАС). Арбитров должно быть не менее 150. Список публикуется на сайте;
- На Олимпиадах и больших футбольных чемпионатах (ЧМ/Евро) работают специальные трибуналы для быстрого решения вопросов.
Особенности работы:
• Подать жалобу может любой субъект из сферы спорта. Это может быть спортсмен, клуб или спортивная федерация.
• Место арбитража во всех случаях – Лозанна.
• Каждый год суд рассматривает около 300 случаев.
• Арбитраж, как указано на сайте, длится от шести до 12 месяцев. После рассмотрения апелляции решение должно выноситься в течение трех месяцев, трибуналами на крупных соревнованиях – за 24 часа.
• Оспорить решение CAS можно в Верховном суде Швейцарии, подав иск не более чем через 30 дней. Отмена решений происходит крайне редко – суд рассматривает процедуру рассмотрения дела и принятия решения, а не факты. Как правило, решение CAS – окончательное для обеих сторон, и апелляций не происходит.
• По информации к 2013 году, за все время существования CAS его решения отменялись 28 раз. Притом что судов было несколько тысяч.
• Можно добиться приостановки действия в Верховном суде, как это сделал перуанский футболист Паоло Герреро: он был дисквалифицирован за употребление кокаина, наказание было приостановлено во время ЧМ-2018, а потом снова возобновлено. Съездил в Россию на ЧМ, еще и забил австралийцам в Сочи.
Как происходит заседание – из интервью спортивного юриста Юрия Зайцева:
• Каждая из сторон предоставляет презентацию дела, короткий рассказ адвокатов.
• Происходит процесс исследования доказательств, опрос свидетелей.
• Адвокат каждый из сторон излагает позицию.
• Слушания закрываются, но арбитры выносят решение не сразу – им дается время еще раз изучить материалы.
• Заседание в абсолютном большинстве случаев бывает только одно, редко когда длится несколько дней.
CAS финансируется несколькими организациями. Это МОК, международные федерации зимних и летних видов спорта, ассоциация национальных олимпийских комитетов.