Какие турниры затронуло решение CAS по делу России

В декабре-2019 WADA рекомендовала наложить на Россию санкции из-за нарушений антидопинговых правил (за махинацией с Московской лабораторией).

РУСАДА пробовала обжаловать это решение, но CAS поддержал WADA. Хотя суд сократил дисквалификацию до двух лет.

В официальном отчете CAS сказано, что дисквалификация будет действовать до 16 декабря 2022 года. До этого спортсмены из РФ не смогут выступать на крупных международных турнирах под своим флагом. Эта дисквалификация затрагивает:

Олимпийские игры в Пекине.

Олимпийские игры в Токио.

Паралимпийские игры.

Чемпионаты миры по другим видам спорта.

Отдельное внимание требует чемпионат мира-2022 по волейболу. CAS постановил, что все чемпионаты мира, которые пройдут в России до 16 декабря 2022 года, должны перейти другим странам. ЧМ-2022 запланирован на конец сентября того года.