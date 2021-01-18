Депутат Госдумы поддержал песню «Катюша» как замену гимна сборной России на Олимпиадах и чемпионатах мира

Недавно CAS поддержал WADA и наказал Россию на два года: в этот промежуток спортсмены сборной на Олимпиадах и чемпионатах мира будут выступать без гимна и флага.

Борис Пайкин, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение сделать песню «Катюша» вместо гимна на ближайших мировых соревнованиях.

Его слова:

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили ОКР использовать вместо гимна песню «Катюша». Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией.

Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все.

Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны. Неслучайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали «Катюшей». Неслучайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной «Катюшей». Для нас это песня победы, верности своему долгу.

Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских играх «Катюша» не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов».