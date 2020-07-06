Новое о допинге биатлонистки Зайцевой: мужская ДНК – от мужа, подписи Родченкова – обман. Расследование Der Spiegel

Эта история тянется долго, и вы могли забыть детали. Напоминаем вкратце.

💉 Биатлонистка Ольга Зайцева выиграла серебро в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, чемпионками тогда стали украинки. Через год Зайцева объявила о завершении карьеры, хотя после сезона-2013/14 уже не выступала.

💉 Через несколько лет в докладе канадского профессора Ричарда Макларена о допинге в российском спорте появилась ее фамилия, но еще до дисквалификации Зайцева не придавала этому значения и отвергала подмену проб: «Вы видели пробирку – она закрывается в одну сторону, с трудом большим, и не открывается никак обратно!»

💉 В декабре 2017 года МОК лишил наград эстафетную сборную России в той Олимпиаде и отстранил Зайцеву пожизненно от участия в Играх. Позже озвучил причины: