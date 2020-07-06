Новое о допинге биатлонистки Зайцевой: мужская ДНК – от мужа, подписи Родченкова – обман. Расследование Der Spiegel
Эта история тянется долго, и вы могли забыть детали. Напоминаем вкратце.
💉 Биатлонистка Ольга Зайцева выиграла серебро в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, чемпионками тогда стали украинки. Через год Зайцева объявила о завершении карьеры, хотя после сезона-2013/14 уже не выступала.
💉 Через несколько лет в докладе канадского профессора Ричарда Макларена о допинге в российском спорте появилась ее фамилия, но еще до дисквалификации Зайцева не придавала этому значения и отвергала подмену проб: «Вы видели пробирку – она закрывается в одну сторону, с трудом большим, и не открывается никак обратно!»
💉 В декабре 2017 года МОК лишил наград эстафетную сборную России в той Олимпиаде и отстранил Зайцеву пожизненно от участия в Играх. Позже озвучил причины:
- На пробирках с ее допинг-пробами были обнаружены царапины;
- В одной из проб – аномальное содержание соли;
- Показания Григория Родченкова (бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории). По его данным, Зайцева употребляла эритропоэтин (ЭПО). Еще Родченков сказал, что из-за постоянного использования допинга у нее были аномальные показатели паспорта крови.
💉 Тренер Вольфганг Пихлер раньше критиковал российских спортсменов за использование допинга. На Олимпиаде-2014 он тренировал женскую сборную России и заявил, что не верит в допинг Зайцевой: «Мои подопечные выступили в Сочи не очень успешно. Хреновый был бы допинг, если так бежать!»
💉 Судебные действия дальше:
- В конце 2017-го Зайцева наряду с также отстраненными лыжницами Юлией Чекалевой и Анастасией Доценко сразу же подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS);
- Через два месяца биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова подали иск в суд Нью-Йорка на Родченкова по обвинению в клевете. Михаил Прохоров оплатил издержки;
- Родченков подал ответный иск против спортсменок и Прохорова.
💉 CAS не торопился с делом Зайцевой, поскольку она уже завершила карьеру. Заседание состоялось только в марте 2020-го. Ключевые в нем – два момента:
Первый: адвокат Зайцевой Алексей Панич заявил, что подписи Родченкова – поддельные как минимум на семи документах из девяти, в этом уверены российские и британские эксперты. Арбитры CAS поручила МОК дать объяснения по заявлению о поддельных подписях. МОК отказался от публичных комментариев.
Второй: в допинг-пробе Зайцевой содержалась не только ее ДНК, но и мужская ДНК – в МОК это посчитали доказательством подмены проб.
3 июля немецкое издание Der Spiegel озвучило подробности дела.
• «Некоторые свидетельства в материалах, которые Der Spiegel просмотрел в последние недели, не только подтверждают заявления Зайцевой о невиновности, но и поднимают вопросы об общей достоверности Сочинских дел и о том, не слишком ли много доверия к разоблачителю в этом скандале», – цитата издания.
• Концентрация соли в моче была высокой – Зайцева объясняет это диетой с высоким содержанием натрия. Повторная проверка образца крови Зайцевой дала отрицательный результат, в противном случае там бы обнаружились следы ЭПО, а образцы крови на Олимпиаде невозможно обменять тайно.
• Родченков объяснил окончание карьеры Зайцевой приказом Министерства спорта в конце 2014-го, поскольку показатели ее крови не нормализовались. Зайцева ушла в начале 2015-го, объяснила это беременностью – в октябре 2015-го у нее родился сын.
• Мужская ДНК, по данным Der Spiegel, принадлежит мужу Зайцевой, эксперты полагают, что незадолго до допинг-теста пара занималась сексом. «Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», – слова Зайцевой. В то время она пыталась забеременеть.
UPD. Адвокат Зайцевой Алексей Панич сообщил: «Обвинение в участии в допинговой схеме по причине наличия в пробе двух ДНК было снято и в CAS даже не рассматривалось».
• Виталий Мутко рассказывал журналистам: «Если за 5 дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская (в пробе) – могут найти». Исследователи центра Фреда Хатчинсона изучали этот вопрос. По результатам изучений, они считают, что после полового акта женщина может удерживать в себе гены мужского ДНК в пределах кровотока на протяжении всей своей жизни.
• И по поводу подписей: эксперты Der Spiegel, используя судебно-медицинский отчет, считают, что в два разных аффидевита (это нотариально удостоверенное заявление свидетеля при невозможности его личной явки) была вставлена одна и та же фотография подписи Родченкова. Еще семь выполнены от руки, вероятно, не Родченковым.
«Нас предупреждали, что решение по нам будет вынесено через 4-5 месяцев. Поэтому я спокойно жду его, не тороплюсь», – сказала в мае Зайцева.
Если наших спортсменок оправдают – это одна сторона. Если подписи Родченкова действительно окажутся фальшивыми – будет очень крутой поворот в сочинском деле о допинге. К осени наверняка появятся новые подробности, а CAS объявит решение.