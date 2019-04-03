Кто такие Spiegel. Это они рассказали про Роналду и изнасилование, деньги топ-клубов, махинации чиновников

Der Spiegel – одно из главных изданий Германии о стране и мире с акцентом на общественно-политические темы. Его история длиннее века – еще в 1908 году газета с таким названием выходила в Мюнхене. Но полноценно все запустилось 4 января 1947-го, когда будущий шеф-редактор издания Рудольф Аугштайн получил лицензию на издательскую деятельность.

В последнее время Der Spiegel часто публикует громкие материалы про спорт. Все это расследования по данным своих инсайдеров и сотрудничества с проектом Football Leaks.