Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты

В чем неожиданности

• Суммарные доходы лучших игроков выросли почти на 100 млн евро по сравнению с предыдущей публикацией. В сезоне-2017/18 они составляли 713,55 млн, сейчас – 814,6.

• Алексис Санчес играет все хуже, но зарабатывает еще больше . В предыдущем сезоне его доход считался в сумме по «Арсеналу» и «МЮ» (23,55 млн). За полноценный сезон в «Манчестере» получилось сразу на 7 млн больше.

• На переезде в Японию Иньеста заработал даже слишком много. Жизнь в Испании приносила Андресу всего 25,5 млн и 11-е место в рейтинге. Сейчас Андрес поднялся, а в Японии он постепенно развивает собственный бизнес. Об этом писали еще в момент перехода Иньесты.

• Ибрагимович выпал из рейтинга (было 26,8). За предыдущий год у него засчиталась зарплата в «МЮ» вместе с доходом в «Гэлакси». Теперь о Златане вообще не пишут. Стереотип, что в МЛС едут за деньгами наконец-то преодолели. Зато по Китаю все в силе.

• В списке нет ни одного игрока «Баварии» . До этого в рейтинг попадали Мюллер, Левандовский и Нойер.

• По Китаю нужно пояснение, потому что пример Лавесси опровергает вообще все. В 2017-м аргентинец выдал 20+15 и отработал свои 25,3 млн доходов. Сейчас у него всего 12+4, а финансы только увеличиваются.

• Игроки «Реала» потеряли в доходах. Все объяснимо, но самая маленькая потеря – у Тони Крооса (28,2 – 26,3). И это мы про полузащитника, который проиграл чемпионат мира и по качеству игры проводит один из худших сезонов в карьере.