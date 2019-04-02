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Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты

02 апреля 2019, 16:38
Александр Плеханов

Французский журнал France Football ежегодно составляет рейтинги зарплат тренеров и футболистов. На сайте журнала прямо сейчас можно найти пятерки самых высокооплачиваемых игроков и тренеров.

Издание Sport Witness ссылается на France Football и публикует по 20 футболистов и тренеров из этого рейтинга. Важное дополнение: в рейтинге учитывается зарплата до вычета налогов, бонусы и коммерческие доходы.

Доход игроков по сезону-2018/19:

  1. Лионель Месси («Барселона») – 130 миллионов евро
  2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 113
  3. Неймар («ПСЖ») – 91,5
  4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 44
  5. Гарет Бэйл («Реал») – 40,2
  6. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 33
  7. Алексис Санчес («МЮ») – 30,7
  8. Филиппе Коутинью («Барселона») – 30
  9. Эсекьель Лавесси («Хэбэй Чайна Форчун») – 28,3
  10. Луис Суарес («Барселона») – 28
  11. Жерар Пике («Барселона») – 27
  12. Тони Кроос («Реал») – 26,3
  13. Месут Озил («Арсенал») – 25,8
  14. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 25
  15. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 24,3
  16. Серхио Агуэро («Ман Сити») – 24,3
  17. Кевин де Брейне («Ман Сити») – 23,5
  18. Халк («Шанхай Теллэйс») – 23,4
  19. Поль Погба («МЮ») – 23,3
  20. Серхио Рамос («Реал») – 23

В чем неожиданности

• Суммарные доходы лучших игроков выросли почти на 100 млн евро по сравнению с предыдущей публикацией. В сезоне-2017/18 они составляли 713,55 млн, сейчас – 814,6.

Алексис Санчес играет все хуже, но зарабатывает еще больше. В предыдущем сезоне его доход считался в сумме по «Арсеналу» и «МЮ» (23,55 млн). За полноценный сезон в «Манчестере» получилось сразу на 7 млн больше.

• На переезде в Японию Иньеста заработал даже слишком много. Жизнь в Испании приносила Андресу всего 25,5 млн и 11-е место в рейтинге. Сейчас Андрес поднялся, а в Японии он постепенно развивает собственный бизнес. Об этом писали еще в момент перехода Иньесты.

• Ибрагимович выпал из рейтинга (было 26,8). За предыдущий год у него засчиталась зарплата в «МЮ» вместе с доходом в «Гэлакси». Теперь о Златане вообще не пишут. Стереотип, что в МЛС едут за деньгами наконец-то преодолели. Зато по Китаю все в силе.

В списке нет ни одного игрока «Баварии». До этого в рейтинг попадали Мюллер, Левандовский и Нойер.

• По Китаю нужно пояснение, потому что пример Лавесси опровергает вообще все. В 2017-м аргентинец выдал 20+15 и отработал свои 25,3 млн доходов. Сейчас у него всего 12+4, а финансы только увеличиваются.

• Игроки «Реала» потеряли в доходах. Все объяснимо, но самая маленькая потеря – у Тони Крооса (28,2 – 26,3). И это мы про полузащитника, который проиграл чемпионат мира и по качеству игры проводит один из худших сезонов в карьере.

Доход тренеров по сезону-2018/19:

  1. Диего Симеоне («Атлетико») – 41 миллион евро.
  2. Жозе Моуринью (экс-«Манчестер Юнайтед») – 31
  3. Тьерри Анри (экс-«Монако») – 25,5
  4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 24
  5. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 23
  6. Арсен Венгер (экс-«Арсенал») – 20,5
  7. Фабио Каннаваро («Гуанчжоу Эвергранд», сборная Китая) – 15
  8. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 13,5
  9. Марчелло Липпи (экс-сборная Китая) – 13
  10. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 13
  11. Леонарду Жардим («Монако») – 13
  12. Карло Анчелотти («Наполи») – 12
  13. Антонио Конте (экс-«Челси») – 11,3
  14. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 10
  15. Лучано Спаллетти («Интер») – 8,3
  16. Витор Перейра («Шанхай Теллэйс») – 7,5
  17. Нико Ковач («Бавария») – 7,5
  18. Зинедин Зидан («Реал»), – 7,5
  19. Унаи Эмери («Арсенал») – 7
  20. Драган Стойкович («Гуанчжоу Фули») – 7

В чем неожиданности

• Сразу пять тренеров из рейтинга остались без команды за этот год. Моуринью и Конте заслуженно получили от клубов приличные неустойки, а тренерские реалии Анри вместились в несколько месяцев. Но ему тоже заплатили много. 

Марчелло Липпи в предыдущем сезоне получил 23 млн евро, сейчас – только 13. В январе его уволили из сборной Китая после вылета команды в 1/4 финала Кука Азии.

• Витор Перейра и Нико Ковач получают одинаковые доходы. Перейра сходу стал чемпионом Китая, а «Бавария» Ковача борется с «Боруссией» за титул в Германии. «Бавария» падает в рейтинге доходов по всем направлениям.

• Драган Стойкович работал в Японии, а с 2015 года возглавляет китайский «Гуанчжоу Фули». Возможно, вы никогда о нем не слышали, но Стойковичу это не мешает быть равным с Эмери.

• Аллегри может все выиграть в Италии и разнести Симеоне в Лиги чемпионов, но его денежное признание в три раза меньше.

• Зидан вернулся, но заработает ровно в три раза меньше, чем по предыдущему сезону. Зато отлично провел девять месяцев без футбола.

В этом сезоне доход Симеоне взлетел почти в два раза (было 22 млн). Ни в каком отъезде в Италию теперь просто нет смысла.

Все фото: Global Look Press
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