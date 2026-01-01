Диего Симеоне

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Футбол
Симеоне потратил на трансферы 1 млрд евро. Он – шестой тренер, кому это удалось
#Диего Симеоне
Футбол
«Атлетико» продлил контракт с Симеоне на три года
#Диего Симеоне
Футбол
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
#Диего Симеоне
Футбол
Симеоне стал пятым тренером в истории по победам в Примере
#Диего Симеоне
Футбол
Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере. Теперь она идет на 10-м месте
#Диего Симеоне
Футбол
Если Месси уйдет, самая большая зарплата в Испании будет у Симеоне
#Лионель Месси
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Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
#Диего Симеоне
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
«Атлетико» Симеоне впервые вылетел в плей-офф ЛЧ от клуба, где не играет Роналду
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#Диего Симеоне
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Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
#Лига чемпионов
Даже «Ливерпуль» не сломал «Атлетико» – дома Симеоне так и не проиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ
#Лига чемпионов
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