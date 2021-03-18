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Диего Симеоне
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Диего Симеоне
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Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
14 апреля, 01:24
Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
#Диего Симеоне
23 февраля, 08:00
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта 2021, 03:30
«Атлетико» Симеоне впервые вылетел в плей-офф ЛЧ от клуба, где не играет Роналду
2
#Диего Симеоне
14 августа 2020, 00:39
2
Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
#Лига чемпионов
13 марта 2020, 18:19
Даже «Ливерпуль» не сломал «Атлетико» – дома Симеоне так и не проиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ
#Лига чемпионов
19 февраля 2020, 00:44
Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты
#деньги
02 апреля 2019, 16:38
#деньги
02 апреля 2019, 16:38