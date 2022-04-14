Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
«Атлетико» и «Манчестер Сити» не забили голов в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, так что дальше прошли англичане – они выиграли 1:0 у себя дома.
Матч в Мадриде вышел очень нервным и запомнился возникшей под конец потасовкой, которая продолжилась и в подтрибунном помещении.
Все началось с подката Фелипе под игравшего почти весь матч с перевязанной головой Фодена и последующего удара по ногам.
Савич вытаскивал Фодена за футболку, Зинченко вступился.
И игроки полетели месить друг друга. Этого не видно на кадре, но в сети есть фото, как Савич боднул Стерлинга.
В первом матче Савич и Врсалько в шутку трепали Грилиша по волосам. Сейчас Савич дернул его за прическу.
Даже Облак прибежал.
Савич и Аке получили по желтой, а Фелипе судья Даниэль Зиберт влепил красную.
На повторе видно, что подкат был чистым, но, приземляясь, Фелипе ударил Фодена.
Диего Симеоне постоянно аплодировал и получил за сарказм желтую карточку, а Фоден веселился.
Так это все выглядело на видео.
Конфликт продолжился в подтрибунном помещении. Савич ругался с работником «Сити».
Врсалько что-то швырнул в соперников.
А потом, возможно, плюнул в них. Игроки «Сити» в это время сдерживали Уокера.
Все это привело к вмешательству полиции.
Фанаты «Атлетико» в конце кричали оскорбления в адрес Хосепа Гвардиолы. Тот после игры рассуждал: «Не можем рассчитывать на то, что в каждой игре все будет чудесно. Иногда приходилось тяжело, но и потому что соперник был очень хорош».
Диего Симеоне отрицал, что аплодисменты были саркастическими: «Я аплодировал болельщикам, которые оценивали усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?» Он добавил, что нужно поздравить соперника, который проходит дальше, так как забил на один гол больше.
«Ман Сити» встретится в полуфинале с «Реалом», а «Ливерпуль» – с «Вильярреалом». Первые полуфиналы запланированы на 26 и 27 апреля, вторые – на 3 и 4 мая.