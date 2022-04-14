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#Лига чемпионов #Атлетико #Ливерпуль #Диего Симеоне #Фил Фоден #Стефан Савич

Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами

«Атлетико» и «Манчестер Сити» не забили голов в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, так что дальше прошли англичане – они выиграли 1:0 у себя дома.

Матч в Мадриде вышел очень нервным и запомнился возникшей под конец потасовкой, которая продолжилась и в подтрибунном помещении.

Все началось с подката Фелипе под игравшего почти весь матч с перевязанной головой Фодена и последующего удара по ногам.

Скриншот с «Матч ТВ»

Савич вытаскивал Фодена за футболку, Зинченко вступился.

Скриншот с «Матч ТВ»

И игроки полетели месить друг друга. Этого не видно на кадре, но в сети есть фото, как Савич боднул Стерлинга.

Скриншот с «Матч ТВ»

В первом матче Савич и Врсалько в шутку трепали Грилиша по волосам. Сейчас Савич дернул его за прическу.

Скриншот с «Матч ТВ»

Даже Облак прибежал.

Скриншот с «Матч ТВ»

Савич и Аке получили по желтой, а Фелипе судья Даниэль Зиберт влепил красную.

Скриншот с «Матч ТВ»

На повторе видно, что подкат был чистым, но, приземляясь, Фелипе ударил Фодена.

Скриншот с «Матч ТВ»

Диего Симеоне постоянно аплодировал и получил за сарказм желтую карточку, а Фоден веселился.

Скриншот с «Матч ТВ»

Так это все выглядело на видео.

Конфликт продолжился в подтрибунном помещении. Савич ругался с работником «Сити».

streamwo.com

Врсалько что-то швырнул в соперников.

streamwo.com

А потом, возможно, плюнул в них. Игроки «Сити» в это время сдерживали Уокера.

streamwo.com

Все это привело к вмешательству полиции.

streamwo.com

Фанаты «Атлетико» в конце кричали оскорбления в адрес Хосепа Гвардиолы. Тот после игры рассуждал: «Не можем рассчитывать на то, что в каждой игре все будет чудесно. Иногда приходилось тяжело, но и потому что соперник был очень хорош».

Диего Симеоне отрицал, что аплодисменты были саркастическими: «Я аплодировал болельщикам, которые оценивали усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?» Он добавил, что нужно поздравить соперника, который проходит дальше, так как забил на один гол больше.

«Ман Сити» встретится в полуфинале с «Реалом», а «Ливерпуль» – с «Вильярреалом». Первые полуфиналы запланированы на 26 и 27 апреля, вторые – на 3 и 4 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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