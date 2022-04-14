Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами

«Атлетико» и «Манчестер Сити» не забили голов в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, так что дальше прошли англичане – они выиграли 1:0 у себя дома.

Матч в Мадриде вышел очень нервным и запомнился возникшей под конец потасовкой, которая продолжилась и в подтрибунном помещении.

Все началось с подката Фелипе под игравшего почти весь матч с перевязанной головой Фодена и последующего удара по ногам.