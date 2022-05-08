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Д. Симеоне
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
13
Ян Облак Я. Облак 		Вра 29 34 0 0 2 0
14
Маркос Льоренте М. Льоренте 		Пол 27 26 0 1 4 0
21
Янник Карраско Я. Карраско 		Пол 28 26 5 4 6 0
10
Анхель Корреа А. Корреа 		Нап 27 25 11 4 3 1
6
Коке Коке 		Пол 30 25 1 1 5 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 22:00
Атлетико
-:-
Реал
08.05.2022 08 мая 2022 вс 22:00
Испания. Примера , 35 тур
Атлетико
-
Реал
-
Испания. Примера , 35 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:30
Эльче
-:-
Атлетико
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:30
Испания. Примера , 36 тур
Эльче
-
Атлетико
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Атлетико
-:-
Севилья
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Атлетико
-
Севилья
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Реал Сосьедад
-:-
Атлетико
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Реал Сосьедад
-
Атлетико
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
2
Барселона
34 19 9 6 63:34 66
3
Севилья
34 17 13 4 50:28 64
4
Атлетико
34 18 7 9 59:41 61
5
Бетис
34 17 7 10 56:38 58
6
Реал Сосьедад
34 15 11 8 33:32 56
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Атлетик
2 : 0
Атлетико
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
34 тур
Атлетик
2
Атлетико
0
Испания. Примера , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Атлетико
0 : 0
Гранада
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Атлетико
0
Гранада
0
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 17:15
Атлетико
2 : 1
Эспаньол
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 17:15
32 тур
Атлетико
2
Эспаньол
1
Испания. Примера , 32 тур
13.04.2022 13 апр. 2022 ср 22:00
Атлетико
0 : 0
Манчестер Сити
13.04.2022 13 апр. 2022 ср 22:00
1/4 финала
Атлетико
0
Манчестер Сити
0
Лига чемпионов , 1/4 финала
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:15
Мальорка
1 : 0
Атлетико
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:15
31 тур
Мальорка
1
Атлетико
0
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