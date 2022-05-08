Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
13Ян Облак Я. Облак
|Вра
|29
|34
|0
|0
|2
|0
|
14Маркос Льоренте М. Льоренте
|Пол
|27
|26
|0
|1
|4
|0
|
21Янник Карраско Я. Карраско
|Пол
|28
|26
|5
|4
|6
|0
|
10Анхель Корреа А. Корреа
|Нап
|27
|25
|11
|4
|3
|1
|
6Коке Коке
|Пол
|30
|25
|1
|1
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|34
|19
|9
|6
|63:34
|66
|
3
|34
|17
|13
|4
|50:28
|64
|
4
|34
|18
|7
|9
|59:41
|61
|
5
|34
|17
|7
|10
|56:38
|58
|
6
|34
|15
|11
|8
|33:32
|56
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