Суарес заменился из-за травмы и заплакал. А позже – полетел обнимать забившего Гризманна
Мадридский «Атлетико» шел последним в группе перед шестым туром Лиги чемпионов. Выезд в Порту требовал набора хоть каких-то очков.
- При победе – плей-офф ЛЧ в зависимости от параллельной игры «Милан» – «Ливерпуль».
- При ничьей – хотя бы плей-офф ЛЕ, если «Милан» проиграет.
- При поражении – однозначно вылет из еврокубков.
Матч ключевой, и Диего Симеоне выставил пару форвардов Гризманн-Суарес. И уже в начале матча мог хвататься за голову: Суарес травмировался. Кажется, у него проблемы с мышцами.
Его заменил Кунья. Суарес сильно расстроился, уходя на замену, и расплакался прямо на скамейке запасных.
А перед игрой все было позитивно.
Пока неясно, насколько серьезно травмирован Суарес. Но поводов для серьезного расстройства сразу два.
- В тяжелом матче против «Порту» Суарес никак помочь не может, а в первом тайме его клуб стоял строго на вылет. В атаке вообще ничего не получалось.
- Впереди у «Атлетико» важнейшая игра против «Реала» – уже через пять дней. А после этого еще и матч с «Севильей».
Но Гризманн забил, и Суарес полетел праздновать с ним.
У «Атлетико» проблемы в еврокубках, и все не слишком хорошо в чемпионате. Отставание от лидирующего «Реала» уже десять очков при матче в запасе. Из лигочемпионской четверки тоже можно выпасть в любой момент – подпирают «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано».
Что у самого Суареса в сезоне: 7+1 по «гол плюс пас» в сезоне, но за последние десять матчей («Порту» не в счет) – всего один гол.
Зато год у Суареса в план травм выдался не очень утомительный – пару недель пропустил в апреле, еще пару – в сентябре. Может, и на этот раз ждать долго не придется.