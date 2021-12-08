Суарес заменился из-за травмы и заплакал. А позже – полетел обнимать забившего Гризманна

У «Атлетико» проблемы в еврокубках, и все не слишком хорошо в чемпионате. Отставание от лидирующего «Реала» уже десять очков при матче в запасе. Из лигочемпионской четверки тоже можно выпасть в любой момент – подпирают «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано».

Что у самого Суареса в сезоне: 7+1 по «гол плюс пас» в сезоне, но за последние десять матчей («Порту» не в счет) – всего один гол.

Зато год у Суареса в план травм выдался не очень утомительный – пару недель пропустил в апреле, еще пару – в сентябре. Может, и на этот раз ждать долго не придется.