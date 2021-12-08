Луис Суарес
Лига чемпионов
Атлетико
Поделиться:
Комментарии:
0
#Луис Суарес #Лига чемпионов #Атлетико

Суарес заменился из-за травмы и заплакал. А позже – полетел обнимать забившего Гризманна

3 часа назад
Михаил Морозов

Мадридский «Атлетико» шел последним в группе перед шестым туром Лиги чемпионов. Выезд в Порту требовал набора хоть каких-то очков.

  • При победе – плей-офф ЛЧ в зависимости от параллельной игры «Милан»«Ливерпуль».
  • При ничьей – хотя бы плей-офф ЛЕ, если «Милан» проиграет.
  • При поражении – однозначно вылет из еврокубков.

Матч ключевой, и Диего Симеоне выставил пару форвардов Гризманн-Суарес. И уже в начале матча мог хвататься за голову: Суарес травмировался. Кажется, у него проблемы с мышцами.

Его заменил Кунья. Суарес сильно расстроился, уходя на замену, и расплакался прямо на скамейке запасных.

УЕФА

Трансляция «Матч ТВ»

Трансляция «Матч ТВ»

А перед игрой все было позитивно.

УЕФА

Пока неясно, насколько серьезно травмирован Суарес. Но поводов для серьезного расстройства сразу два.

  • В тяжелом матче против «Порту» Суарес никак помочь не может, а в первом тайме его клуб стоял строго на вылет. В атаке вообще ничего не получалось.
  • Впереди у «Атлетико» важнейшая игра против «Реала» – уже через пять дней. А после этого еще и матч с «Севильей».

Но Гризманн забил, и Суарес полетел праздновать с ним.

Трансляция «Матч ТВ»

У «Атлетико» проблемы в еврокубках, и все не слишком хорошо в чемпионате. Отставание от лидирующего «Реала» уже десять очков при матче в запасе. Из лигочемпионской четверки тоже можно выпасть в любой момент – подпирают «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано».

Что у самого Суареса в сезоне: 7+1 по «гол плюс пас» в сезоне, но за последние десять матчей («Порту» не в счет) – всего один гол.

Зато год у Суареса в план травм выдался не очень утомительный – пару недель пропустил в апреле, еще пару – в сентябре. Может, и на этот раз ждать долго не придется.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Мбаппе – самый молодой автор 30 голов в Лиге чемпионов в истории. В 22 года он уже забил больше, чем Руни, Это’О и Кака за всю карьеру
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Луис Суарес
#Лига чемпионов
#Атлетико