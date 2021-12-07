Мбаппе – самый молодой автор 30 голов в Лиге чемпионов в истории. В 22 года он уже забил больше, чем Руни, Это’О и Кака за всю карьеру
В шестом туре группы А была лишь одна интрига – если «Брюгге» в гостях против «ПСЖ» наберет больше очков, чем «Лейпциг» дома с «Ман Сити», то выйдет в плей-офф Лиги Европы.
Интрига была убит Килианом Мбаппе на седьмой минуте – на ней он оформил дубль в ворота «Брюгге». Стало ясно, что бельгийцы уже никак лучше «Лейпцига» не сыграют.
Успех для «ПСЖ» рядовой, но Мбаппе матч запомнится:
⚙️ Голы на второй и седьмой минуте – ну очень рано. Фактически решил исход матча уже к этому времени. В 2019-м «ПСЖ» уже забивал «Брюгге» пять в гостях, три из них были на счету Мбаппе.
⚙️ Дубль был сделан к 6:23 на часах. Это почти рекорд Лиги чемпионов. На десять секунд меньше затратил Родриго в игре «Реала» и «Галатасарая» в ноябре 2019-го.
⚙️ Первый гол в ворота «Брюгге» стал для Мбаппе 30-м в ЛЧ, а возраст его в этот момент – 22 года и 352 дня. До этого дня самым молодым игроком, добравшимся до отметки 30 мячей в ЛЧ, был Лионель Месси в 23 года и 131 день.
⚙️ К перерыву матча против «Брюгге» – уже 31 гол в ЛЧ для Мбаппе. Он догнал Роббена, а опередил Руни, Это’О, Кака и игрока «Реала» 1950-х Хенто. Еще могут угнаться за ним Суарес (27) и Гризманн (28), но уже понятно, что Мбаппе все равно забьет больше.
⚙️ Следующий ориентир – 22-е место Морьентеса, у него 33 гола. Если с кем и соревноваться из действующих игроков, то с Салахом (34 мяча).
Мбаппе удался не только дубль в первом тайме против «Брюгге», а еще и голевой пас на Месси – и «ПСЖ» добился крупного счета к перерыву. В этой ЛЧ у Мбаппе – ни матча без результативного действия:
🎯 «Брюгге» (1:1) – пас.
🎯 «Ман Сити» (2:0) – пас.
⚽️ «Лейпциг» (3:2) – гол.
🎯 «Лейпциг» (2:2) – пас.
⚽️ «Ман Сити» (1:2) – гол.
⚽️ ⚽️ 🎯 «Брюгге» – два гола и пас.