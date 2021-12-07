Мбаппе – самый молодой автор 30 голов в Лиге чемпионов в истории. В 22 года он уже забил больше, чем Руни, Это’О и Кака за всю карьеру

В шестом туре группы А была лишь одна интрига – если «Брюгге» в гостях против «ПСЖ» наберет больше очков, чем «Лейпциг» дома с «Ман Сити», то выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Интрига была убит Килианом Мбаппе на седьмой минуте – на ней он оформил дубль в ворота «Брюгге». Стало ясно, что бельгийцы уже никак лучше «Лейпцига» не сыграют.

Успех для «ПСЖ» рядовой, но Мбаппе матч запомнится:

⚙️ Голы на второй и седьмой минуте – ну очень рано. Фактически решил исход матча уже к этому времени. В 2019-м «ПСЖ» уже забивал «Брюгге» пять в гостях, три из них были на счету Мбаппе.

⚙️ Дубль был сделан к 6:23 на часах. Это почти рекорд Лиги чемпионов. На десять секунд меньше затратил Родриго в игре «Реала» и «Галатасарая» в ноябре 2019-го.

⚙️ Первый гол в ворота «Брюгге» стал для Мбаппе 30-м в ЛЧ, а возраст его в этот момент – 22 года и 352 дня. До этого дня самым молодым игроком, добравшимся до отметки 30 мячей в ЛЧ, был Лионель Месси в 23 года и 131 день.