Лионель Месси
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку

3 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Статистика Лионеля Месси в этом сезоне за «ПСЖ»:

❌ 29.08.2021 – вышел на замену в дебютном матче против «Реймса». Провел на поле 24 минуты, запомнился несколькими обострениями, но обошелся без голевых действий.

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❌ 15.09.2021 – вышел в основе матча Лиги чемпионов против «Брюгге»: трижды пробил по воротам, но не забил.

Месси-Неймар-Мбаппе впервые вышли за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Не забили, не выиграли и потеряли Мбаппе с травмой

❌ 19.09.2021 – вышел в основе на матч с «Лионом», дважды ударил в створ, но снова не забил.

А вообще игра с «Лионом» запомнилась таким эпизодом:

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Следующая попытка забить пришлась на лигочемпионский матч против «Манчестер Сити». И он ее использовал.

Это был 151-й матч Месси в Лиге чемпионов. Перед началом появилась такая статистика: Месси за все время забил командам Хосепа Гвардиолы шесть раз: прилетало «Баварии» и «Ман Сити».

Вот и седьмой. В первом тайме у Месси не было моментов. Во втором он появился лишь на 74-й минуте. Месси прорывался по центру, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе, а потом круто пробил в дальнюю от Эдерсона девятку.

Видео исторического момента:

А вот эмоции:

Факты про гол Месси:

  • Он забивает в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Столько же только у Карима Бензема.
  • Это его 72-й гол в ЛЧ.
  • Ни один футболист не разочаровывал Гвардиолу забитыми мячами чаще.
  • Это его седьмой гол против «Ман Сити».
  • Это его 27-й мяч против английских клубов.

Чем еще Месси запомнился в этой встрече? Например, он лег на газон перед штрафным Кевина Де Брюйне.

После матча Месси сказал: «В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на «Парк Де Пренс». Я адаптируюсь к «ПСЖ». Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем крепче будет наша связь. Мы все вместе должны прогрессировать, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную».

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