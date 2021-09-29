Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку

Статистика Лионеля Месси в этом сезоне за «ПСЖ»:

❌ 29.08.2021 – вышел на замену в дебютном матче против «Реймса». Провел на поле 24 минуты, запомнился несколькими обострениями, но обошелся без голевых действий.

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❌ 15.09.2021 – вышел в основе матча Лиги чемпионов против «Брюгге»: трижды пробил по воротам, но не забил.

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❌ 19.09.2021 – вышел в основе на матч с «Лионом», дважды ударил в створ, но снова не забил.

А вообще игра с «Лионом» запомнилась таким эпизодом:

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Следующая попытка забить пришлась на лигочемпионский матч против «Манчестер Сити». И он ее использовал.

Это был 151-й матч Месси в Лиге чемпионов. Перед началом появилась такая статистика: Месси за все время забил командам Хосепа Гвардиолы шесть раз: прилетало «Баварии» и «Ман Сити».

Вот и седьмой. В первом тайме у Месси не было моментов. Во втором он появился лишь на 74-й минуте. Месси прорывался по центру, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе, а потом круто пробил в дальнюю от Эдерсона девятку.

Видео исторического момента: