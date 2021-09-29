Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку
Статистика Лионеля Месси в этом сезоне за «ПСЖ»:
❌ 29.08.2021 – вышел на замену в дебютном матче против «Реймса». Провел на поле 24 минуты, запомнился несколькими обострениями, но обошелся без голевых действий.
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❌ 15.09.2021 – вышел в основе матча Лиги чемпионов против «Брюгге»: трижды пробил по воротам, но не забил.
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❌ 19.09.2021 – вышел в основе на матч с «Лионом», дважды ударил в створ, но снова не забил.
А вообще игра с «Лионом» запомнилась таким эпизодом:
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Следующая попытка забить пришлась на лигочемпионский матч против «Манчестер Сити». И он ее использовал.
Это был 151-й матч Месси в Лиге чемпионов. Перед началом появилась такая статистика: Месси за все время забил командам Хосепа Гвардиолы шесть раз: прилетало «Баварии» и «Ман Сити».
Вот и седьмой. В первом тайме у Месси не было моментов. Во втором он появился лишь на 74-й минуте. Месси прорывался по центру, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе, а потом круто пробил в дальнюю от Эдерсона девятку.
Видео исторического момента:
А вот эмоции:
Факты про гол Месси:
- Он забивает в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Столько же только у Карима Бензема.
- Это его 72-й гол в ЛЧ.
- Ни один футболист не разочаровывал Гвардиолу забитыми мячами чаще.
- Это его седьмой гол против «Ман Сити».
- Это его 27-й мяч против английских клубов.
Чем еще Месси запомнился в этой встрече? Например, он лег на газон перед штрафным Кевина Де Брюйне.
После матча Месси сказал: «В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на «Парк Де Пренс». Я адаптируюсь к «ПСЖ». Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем крепче будет наша связь. Мы все вместе должны прогрессировать, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную».