Бернарду Силва
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#Бернарду Силва #Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

Силва из «Сити» оказался в полуметре от пустых ворот – и пробил мимо 🚀

вчера, 23:01

Keystone Press Agency/Global Look Press

28 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже встретились «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Из интересного перед матчем:

А игра двух гигантов началась достаточно бодро – и уже на 8-й минуте Идрисса Гуйе вывел «ПСЖ» вперед. «Манчестер Сити» на этом не присел – и понесся в атаку.

Самая реальная возможность забить у «Сити» была на 26-й минуте. И этот эпизод состоял из двух моментов:

1. Удар Рахима Стерлинга головой в перекладину.

2. После этого мяч отлетел к Бернарду Силве. Тот стоял в полуметре от ворот, и в момент удара они были пустыми. Но Силва пробил выше и левее.

Момент удара со всех ракурсов:

Видео эпизода:

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Гуйе 8
Месси 74
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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