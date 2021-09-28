Бернарду Силва
Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Сити
Силва из «Сити» оказался в полуметре от пустых ворот – и пробил мимо 🚀
вчера, 23:01
28 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже встретились «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Из интересного перед матчем:
- Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе попали в основу.
- Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в Лиге чемпионов.
А игра двух гигантов началась достаточно бодро – и уже на 8-й минуте Идрисса Гуйе вывел «ПСЖ» вперед. «Манчестер Сити» на этом не присел – и понесся в атаку.
Самая реальная возможность забить у «Сити» была на 26-й минуте. И этот эпизод состоял из двух моментов:
1. Удар Рахима Стерлинга головой в перекладину.
2. После этого мяч отлетел к Бернарду Силве. Тот стоял в полуметре от ворот, и в момент удара они были пустыми. Но Силва пробил выше и левее.
Момент удара со всех ракурсов:
Видео эпизода:
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