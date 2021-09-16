Месси-Неймар-Мбаппе впервые вышли за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Не забили, не выиграли и потеряли Мбаппе с травмой

В первом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» приехал к «Брюгге». Уже по составу было несколько ключевых изменений. Важное: Навас – основной вратарь клуба на Лигу чемпионов. Доннарумма остался в запасе, а новый вратарь «Милана» Меньян в это время брал пенальти на «Энфилде». Было еще и красивое: Месси, Неймар и Мбаппе одновременно вышли в составе «ПСЖ».

У каждого за этим выходом была история:

⚽️ 10 сентября Месси еще играл за Аргентину против Боливии – и сделал хет-трик в отборе к ЧМ-2022. Он пропустил игру «ПСЖ» в Лиге 1 (не попал даже в заявку), но вышел в основе на Лигу чемпионов. Матч против «Брюгге» – первый выход Месси в стартовом составе «ПСЖ». До этого он появлялся только на замену.

⚽️ Неймар пересекался с Месси в отмененном матче Бразилии и Аргентины. У них был похожий путь по возвращению в основу «ПСЖ». 10 сентября Неймар забил за Бразилию в матче против Перу (2:0), потом пропустил матч чемпионата, а дальше попал на матч «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

⚽️ Мбаппе вел переговоры с «Реалом» о переходе, но «ПСЖ» отклонил предложение по его трансферу. Зато Мбаппе делал результативные действия во всех пяти играх сезона Лиги 1. Он стал единственным из атакующей тройки, кто сыграл против «Клермона» (4:0) в чемпионате. И потом тоже вышел в основе на Лигу чемпионов.