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Лионель Месси
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Килиан Мбаппе
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#ПСЖ #Лига чемпионов #Лионель Месси #Неймар #Килиан Мбаппе

Месси-Неймар-Мбаппе впервые вышли за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Не забили, не выиграли и потеряли Мбаппе с травмой

2 часа назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

В первом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» приехал к «Брюгге». Уже по составу было несколько ключевых изменений. Важное: Навас – основной вратарь клуба на Лигу чемпионов. Доннарумма остался в запасе, а новый вратарь «Милана» Меньян в это время брал пенальти на «Энфилде». Было еще и красивое: Месси, Неймар и Мбаппе одновременно вышли в составе «ПСЖ».

У каждого за этим выходом была история:

⚽️ 10 сентября Месси еще играл за Аргентину против Боливии – и сделал хет-трик в отборе к ЧМ-2022. Он пропустил игру «ПСЖ» в Лиге 1 (не попал даже в заявку), но вышел в основе на Лигу чемпионов. Матч против «Брюгге» – первый выход Месси в стартовом составе «ПСЖ». До этого он появлялся только на замену.

⚽️ Неймар пересекался с Месси в отмененном матче Бразилии и Аргентины. У них был похожий путь по возвращению в основу «ПСЖ». 10 сентября Неймар забил за Бразилию в матче против Перу (2:0), потом пропустил матч чемпионата, а дальше попал на матч «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

⚽️ Мбаппе вел переговоры с «Реалом» о переходе, но «ПСЖ» отклонил предложение по его трансферу. Зато Мбаппе делал результативные действия во всех пяти играх сезона Лиги 1. Он стал единственным из атакующей тройки, кто сыграл против «Клермона» (4:0) в чемпионате. И потом тоже вышел в основе на Лигу чемпионов.

www.imago-images.de/Global Look Press

Мбаппе, Неймар и Месси одновременно попали в стартовый состав «ПСЖ». Transfermarkt оценивает общую стоимость этой тройки нападения в 340 миллионов евро. Но единственное достижение для «ПСЖ» в матче с «Брюгге» – преимущество по владению мячом (61:39). Команда проиграла сопернику по ударам (9:16), а по счету все закончилось ничьей 1:1.

Лионель Месси запомнился попаданием в перекладину в первом тайме и желтой карточкой во второй половине матча. Неймар постоянно ему пасовал, но оба завершили игру без результативных действий. Килиан Мбаппе – главный игрок этого матча. Он отдал результативный пас на Эрреру, а на 51-й минуте ушел с поля из-за травмы.

«ПСЖ» и «Брюгге» играют в одной группе с «Ман Сити» и «РБ Лейпцигом». Параллельный матч завершился победой «Ман Сити» со счетом 6:3. Пока это самый результативный матч на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. «ПСЖ» в чемпионате Франции еще не забивал менее двух голов. Зато в сумме за Суперкубок Франции (0) и Лигу чемпионов пока забил один.

И в игре с «Брюгге» команда совсем не доминировала:

Главные события матча:

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ванакен 27
1:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Эррера 15
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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