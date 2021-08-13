Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории

Месси гениален, когда мяч в ногах. Возможно, никто в истории футбола так эффективно с ним не обращался.

Но. В среднем за матч игрок владеет мячом от 40 секунд до трех минут – это подтверждено многими статистическими компаниями. Чистое игровое время матча – около 60 минут: остальные 30 тратятся на паузы.

То есть в среднем Месси находится с мячом 3 из 60 минут. При этом не очень корректно говорить, что все остальное время он не участвует в игре. Потому что как минимум половину времени матча его команда владеет мячом – и Месси влияет на игру, даже если его не касается. В среднем за последние 15 лет «Барселона» владела мячом 63% времени.

Получается, из 60 минут чистого времени 22 минуты Месси практически не участвует в игре.

В первой половине его карьеры было простительным, что один игрок отдыхает, когда владение у соперника. Сейчас все иначе: футбол стал намного интенсивнее. Практически все лучшие клубы и тренеры играют так, что каждый футболист должен работать без мяча весь матч. Если хотя бы один игрок этого не делает – оборонительная система рушится. Соперник получает ощутимое преимущество – в фазе с мячом у него на одного игрока больше.

Чем старше Месси становился, тем меньше бегал. В последние семь лет он вовсе ходит пешком, когда владение у соперника. Это постепенно делало «Барселону» уязвимее и ограниченнее. В итоге пришло к тому, что она не могла играть как топ-клуб – то есть интенсивно. Показательно: в последний раз «Барса» доходила до финала Лиги чемпионов аж в 2015 году.