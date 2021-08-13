Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
Месси гениален, когда мяч в ногах. Возможно, никто в истории футбола так эффективно с ним не обращался.
Но. В среднем за матч игрок владеет мячом от 40 секунд до трех минут – это подтверждено многими статистическими компаниями. Чистое игровое время матча – около 60 минут: остальные 30 тратятся на паузы.
То есть в среднем Месси находится с мячом 3 из 60 минут. При этом не очень корректно говорить, что все остальное время он не участвует в игре. Потому что как минимум половину времени матча его команда владеет мячом – и Месси влияет на игру, даже если его не касается. В среднем за последние 15 лет «Барселона» владела мячом 63% времени.
Получается, из 60 минут чистого времени 22 минуты Месси практически не участвует в игре.
В первой половине его карьеры было простительным, что один игрок отдыхает, когда владение у соперника. Сейчас все иначе: футбол стал намного интенсивнее. Практически все лучшие клубы и тренеры играют так, что каждый футболист должен работать без мяча весь матч. Если хотя бы один игрок этого не делает – оборонительная система рушится. Соперник получает ощутимое преимущество – в фазе с мячом у него на одного игрока больше.
Чем старше Месси становился, тем меньше бегал. В последние семь лет он вовсе ходит пешком, когда владение у соперника. Это постепенно делало «Барселону» уязвимее и ограниченнее. В итоге пришло к тому, что она не могла играть как топ-клуб – то есть интенсивно. Показательно: в последний раз «Барса» доходила до финала Лиги чемпионов аж в 2015 году.
Стоп. А это вообще правда, что Месси не работает без мяча?
Свежей статистики по объему работы вне владения нет. Зато есть данные последних сезонов. Общий стиль работы Месси с того времени не изменился.
• Из 1/4 Лиги чемпионов-2013/14 «Барселону» выбил «Атлетико». В одном из матчей Месси пробежал 6,8 километра за 95 минут. Для сравнения: меньше только у вратаря Пинто (5,3 километра), больше всех – у Коке (12 километров).
• После чемпионата мира 2014 года ФИФА дала статистику: Месси был тридцатым игроком по пробегу за турнир. Хотя Аргентина сыграла максимальное количество матчей, выйдя в финал.
• Месси пробежал меньше всех среди нападающих Лиги чемпионов-2017/18. В среднем за минуту он набирал 89,9 метра. Обычный человек ходит со скоростью около 5 км/ч – то есть набирает 83,3 метра за минуту.
• Юрген Клопп говорил: «Месси не самый трудолюбивый игрок, когда дело касается защиты. Обычно это происходит потому, что тренерам нужно, чтобы он оставался свежим».
• Сетьен на вопрос о прессинге «Барселоны» и неучастии в нем Месси отвечал: «Кто я такой, чтобы менять его? Если в клубе его приняли таким и не поменяли его в течение стольких лет».
• Ракитич, который много сезонов прикрывал Месси и бегал в «Барсе» больше всех: «Многие думают, что очень легко играть вместе с Лео, Неймаром или Иньестой. Да, это красиво и все мы хотим иметь их в своей команде. Но это непросто. Месси не двигается как вингер. Если нужно пробежать 5000 метров, я это сделаю. Если мы отрабатываем за Лео, значит, он это заслужил».
Месси даже в молодости не отрабатывал много, но в последние годы перестал совсем
Виллаш-Боаш работал в штабе Моуринью в «Челси». Перед игрой с «Барсой» в 1/4 ЛЧ-2005/06 он составил отчет: «Роналдиньо – очень плохой переход из атаки в оборону и плохая работа в обороне – это нужно использовать. Месси – точно такое же поведение, как у Роналдиньо».
То есть даже в начале карьеры Месси особо не напрягался без мяча. Единственный период в карьере, когда он это делал – приход Гвардиолы. Тот настроил прессинг и заставил работать всех. Даже Месси. Но у него все равно было больше свободы по сравнению с партнерами.
Гвардиола решил этот вопрос, поставив его в центр нападения: «Это было связано с обороной. Крайние защитники соперников подключаются к атакам, и я не хотел, чтобы Лео получал такую нагрузку. Ему нужно оставаться свежим для того, чтобы показывать талант у чужих ворот. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола за матч, я это принимаю. Но на такое способен только Месси».
На флангах играли Вилья и Педро – они много отрабатывали в обороне. И вся «Барса» располагалась компактно, сразу после потери вступала в отбор. Система скрывала минусы Месси без мяча.
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Но все-таки у Гвардиолы он периодически прессинговал. А после его ухода – перестал совсем. Больше ни один тренер не заставил Месси работать без мяча. Луис Энрике настраивал команду в стиле Гвардиолы, но так и не убедил Месси работать вне владения и даже поругался. Потом в команде появился еще и Суарес – и они оба надолго стали неприкосновенными пешеходами без мяча.
Гвардиола ушел из «Барселоны» летом 2012-го – именно с того момента Месси перестал отрабатывать, когда мяч у соперника.
Неправильно объяснять это только ленью
1. В детстве Месси страдал от болезни, вызванной недостаточностью роста. Вероятно, она влияет на его работоспособность и выносливость. В юношеских командах Месси первое время играл по 50-60 минут. Тренеры «Барселоны» пришли к тому, что ему нужно меньше бегать и экономить силы, чтобы играть все 90.
В 2013-м Месси много травмировался. И это тоже повлияло на его стиль. Он стал беречь себя, часто играл с микроповреждениями. Плюс берегся перед важным для себя ЧМ-2014.
Неизвестно, насколько энергозатратно физиология Месси позволяет ему играть сейчас. Но, очевидно, он экономит силы, чтобы задействовать их в атаке. Тем более сейчас ему 34 года, а матчей в сезоне приходится играть около 60.
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2. Есть несколько научных исследований (одно из них), подтверждающих, что любые нестандартные для человека движения усиливают метаболическую нагрузку. И затрачивают большее энергии тела, чем бег. Работа с мячом – как раз нестандартное для человека движение, которое держит тело в большом напряжении. То есть такой концентрированный дриблинг, который показывает Месси, ощутимо выматывает. Возможно, именно отдых Месси на поле позволяет ему быть настолько крутым, когда он получает мяч.
3. Месси ходит пешком, чтобы анализировать слабости соперника. Особенно это видно по первым минутам игр. Он почти не касается мяча и просто наблюдает. Всего 9,5% его голов за карьеру пришлись на первые 15 минут матчей.
Эрнесто Вальверде, тренировавший Месси, говорил: «Лео использует первые минуты каждой игры для анализа. Он игнорирует мяч и двигается вокруг обороны соперника, фиксируя в голове позицию каждого игрока. Затем он постепенно включается. И тогда уже знает все слабости соперника».
Важно: Месси хорош, когда включается в отбор
Вы точно видели, как Месси забирает мячи – очень ловко и эффективно. Это происходит не так часто, но когда ему хочется – у соперника мало шансов. Об этом и говорил Клопп, обсуждая игру Месси в обороне: «Если ситуация ужасная, Лео всегда бежит назад, чтобы прикрыть защитников, при необходимости он даже делает подкаты».
Гвардиола восхищался умением Месси отбирать: «Если Лео говорит, что отнимет у тебя мяч, он тебя убивает. Нет защитника лучше, чем он. Конечно, он не прикладывает больших усилий без мяча, и это нужно принять, учитывая уровень его таланта. Но если он видит возможность отобрать мяч – нет защитника лучше»
Хави подтверждал: «Месси – лучший защитник, которого можно найти. Если он идет в отбор, то идет с серьезными намерениями. У него превосходная нижняя часть тела. Он обладает физической и ментальной скоростью. У него есть все».
И Хави же говорил, что заставить Месси работать без мяча – суперсложно: «Его нужно убедить, что если он будет прикладывать усилие, то это будет хорошо и для команды, и для него. Что если он пробежит 10-20 метров вперед после потери, то ему не нужно будет бежать 70 или 80 метров назад».
Это реально поменять: не нужно носиться в прессинге − нужно просто соблюдать дисциплину
Сильно упрощая, есть три типа обороны по расположению:
- Высокая – когда нападающие перекрывают защитникам-соперникам линии паса у их штрафной.
- Средняя – нападающие мешают защитникам-соперникам продвигать мяч в районе центрального круга.
- Низкая – нападающие либо не обороняются вообще, либо опускаются совсем на свою половину.
Для высокой обороны нападающим нужно много бегать. Необязательно даже в активном прессинге. Важно откатываться назад, если соперник отрежет их передачей. Если не вернуться – твою команду разорвут, потому что полузащитники тоже располагаются высоко. Такая система не подходит командам, где есть Месси – он уже точно не будет столько бегать.
Последние годы «Барселона» без мяча играла в среднем блоке. Месси и Суарес не работали, но полузащитники покрывали огромные пространства. Средний блок работал, но не настолько эффективно, как мог.
«Барсе» было бы намного легче, если бы Месси и Суарес держали позиции, а не ходили пешком. Им не нужно много бегать, постоянно вступать в отбор и возвращаться назад. Достаточно просто перекрывать защитникам соперников линии паса. Находиться в зонах перед ними и не давать прижимать свою команду.
Именно этого не хватает Месси, чтобы стать еще более великим. Небольшой дисциплины. Еще раз: не нужно носиться без мяча, не нужно интенсивно обороняться. Чтобы позиционно помогать команде без мяча, достаточно просто постоянно перемещаться в легком темпе. Главное – быть организованным. Это заберет больше сил, чем привык Месси, но вряд ли станет для него физической катастрофой.
Есть примеры возрастных нападающих, работающих в таком режиме: Кавани, Джеко, Жиру. Есть пример Андреа Пирло, который, играя в опорной зоне, умудрялся бегать мало и небыстро. Его секретом была позиционная дисциплина. Именно она скрыла его слабости без мяча, его возраст – и мы просто наблюдали за волшебными решениями Пирло с мячом.
Понятно, что у Месси абсолютно другая ситуация. Он уже в статусе одного из лучших в истории. Но пространство для шага к статусу величайшего еще точно есть. Можно прикрыть свое главное слабое место. Стать более дисциплинированным и командным. Ведь футбол все-таки – это в первую очередь команда и дисциплина.
Конечно, спустя годы его ходьба по полю (и тем самым вред для команды) смоются в памяти человечества. Останутся голы и титулы, ассисты и золотые мячи, его волшебство. Но если сейчас, в 34 года, когда Месси уже и так лучший, он еще станет организованнее – это запомнится.
Тогда через десятилетия его будут вспоминать еще и как игрока, который переломил себя в конце карьеры – чтобы быть полезнее для команды, хотя мог этого и не делать. И в этом будет гораздо больше великого, чем в голах и титулах во французском чемпионате.
Сейчас перед Почеттино огромная дилемма: у него есть Месси, Неймар и Мбаппе. Три суперигрока, но без мяча – не супер. Как существовать в мире интенсивного футбола, когда у тебя целых три футболиста могут забить на оборону? Как выигрывать Лигу чемпионов, где этот минус обнажается?
Теперь представьте: если убедить Месси быть дисциплинированнее? Насколько это повлияет и на Мбаппе с Неймаром. Они увидят, что даже лучший и всегда ходящий стал отрабатывать. Они не смогут не делать того же – тем более обоим позволяют возраст и здоровье. Главное − не лениться.
Поэтому решение Месси может не только мгновенно сделать «ПСЖ» лучшей командой мира. Но и поменять футбол в принципе. Изменить сознание всех атакующих игроков и навсегда. Но вряд ли Месси это решение примет. Потому что невозможно быть идеальным – так устроен человек. А Месси все-таки человек.