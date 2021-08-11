Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку
Самый большой трансфер в истории футбола произошел. 10 августа Лионель Месси прилетел в Париж. В тот же день его представил «ПСЖ»: настрогал кучу видео с медобследования, появления на поле «Парк де Пренс» и вручения игровой майки. За новый клуб Месси будет бегать под непривычным 30-м номером.
Обычно французы отдают 30-й номер вратарям. Месси сам позвонил и попросил отдать его
Это отсылка к прошлому – первому номеру в «Барселоне». Когда Месси только появлялся в основе «Барсы», то из свободных номеров взял именно 30-й. Дальше – 19-й. Дальше, с уходом Роналдиньо, Месси уже та самая десятка.
В «ПСЖ» 19-й номер занят Пабло Сарабией. Во Франции 30-й номер обычно используется для регистрации резервного вратаря. До приезда Месси его носил Александр Летелье. Раньше – Кевин Трапп и Марцин Булка. Но исключения бывают, и французские клубы регистрируют под 30-м номером полевых футболистов. Такие случаи были и в «ПСЖ» – недавно тридцатку носил Тимоти Веа.
L’Equipe пишет, что Месси сам связался с Летелье после трансфера, и тот согласился передать номер. Никакого сакрального смысла в этом номере для Месси нет. Однажды, после смены номера на 19-й, Месси говорил:
«Мне немного жалко расставаться с 30-м номером. Я дебютировал с ним за взрослую «Барселону». Я забил в нем первые голы. Но я не расстраиваюсь. Уверен, новый номер принесет мне больше удачи».
Неймар мечтал о десятке в «Барсе», но отказался из-за Месси. Теперь Месси отвечает тем же
Летом, помимо Месси, в «ПСЖ» пришла еще одна звезда топ-клуба Испании – Серхио Рамос. В «Реале» и вообще в течение всей карьеры он играл под 4-м номером. В «ПСЖ» номер был занят Тимо Керером. И Керер сам согласился передать номер Рамосу.
Рамос в интервью официальному сайту «ПСЖ» говорил:
«Я очень суеверный человек. Я всю жизнь играл под четвертым номером. Он приносил мне удачу и большие победы. Для меня большая честь носить этот номер в такой великой команде».
На данный момент 10-й номер в «ПСЖ» у Неймара. И он предлагал Месси взять десятку. Хотя для него это серьезная жертва, потому что 10-й номер – его любимый. Он даже хотел играть под ним в «Барсе», но уступил желанию из-за того же Месси:
«Во взрослой команде «Сантоса» я носил 11-й номер, но всегда мечтал о десятке. Это мой любимый номер, он приносит мне удачу. Конечно, очень престижно играть в «Барселоне» под 10-м номером. Но это сейчас невозможно. Болельщики просто не поймут, если он перейдет мне после великого Лионеля Месси».
Теперь Месси вернул долг и в ответ отказался от неймаровской десятки.