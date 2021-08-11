Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку

Обычно французы отдают 30-й номер вратарям. Месси сам позвонил и попросил отдать его

Это отсылка к прошлому – первому номеру в «Барселоне». Когда Месси только появлялся в основе «Барсы», то из свободных номеров взял именно 30-й. Дальше – 19-й. Дальше, с уходом Роналдиньо, Месси уже та самая десятка.

В «ПСЖ» 19-й номер занят Пабло Сарабией. Во Франции 30-й номер обычно используется для регистрации резервного вратаря. До приезда Месси его носил Александр Летелье. Раньше – Кевин Трапп и Марцин Булка. Но исключения бывают, и французские клубы регистрируют под 30-м номером полевых футболистов. Такие случаи были и в «ПСЖ» – недавно тридцатку носил Тимоти Веа.

L’Equipe пишет, что Месси сам связался с Летелье после трансфера, и тот согласился передать номер. Никакого сакрального смысла в этом номере для Месси нет. Однажды, после смены номера на 19-й, Месси говорил:

«Мне немного жалко расставаться с 30-м номером. Я дебютировал с ним за взрослую «Барселону». Я забил в нем первые голы. Но я не расстраиваюсь. Уверен, новый номер принесет мне больше удачи».