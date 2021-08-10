Как «ПСЖ» приобретает игроков за эти десять лет: 66 разных человек, €1,4 млрд на всех, 15 свободных агентов
Фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ» в мае 2011 года. С тех пор прошло десять сезонов.
Больше миллиарда евро суммарно и не меньше 49,5 млн за год
«ПСЖ» затратил за это время почти 1,4 миллиарда евро на игроков. Точнее 1 392 600 000 евро.
Самым спокойным был сезон-2014/15. «ПСЖ» потратил всего 49,5 млн евро – и все на Давида Луиса из «Челси».
Самым громким – конечно, сезон-2017/18 с покупкой 222-миллионного Неймара. Тогда «ПСЖ» потратил еще 16 млн на Берчиче. Всего получилось 238 млн, но это ненамного больше, чем в следующий сезон – всего на 11 миллионов. Там за 145 млн перешел Мбаппе, а Паредес, Керер и Бернат пришли в общей сложности за 82 млн.
На 11 самых дорогих покупок затрачено 818 млн
Самые дорогостоящие трансферы «ПСЖ»:
💰 222 – Неймар
💰 145 – Килиан Мбаппе
💰 64,5 – Эдинсон Кавани
💰 63 – Анхель Ди Мария
💰 60 – Ашраф Хакими
💰 50 – Мауро Икарди
💰 49,5 – Давид Луис
💰 42 – Тьяго Силва и Хавьер Пасторе
💰 40 – Лукас Моура и Леандро Паредес
Трансферы 66 игроков за 10 лет
С сезона-2011/12 у «ПСЖ» всего 71 переход. Рико, Икарди, Данилу, Орье и Мбаппе приходили сначала в аренду, потом были куплены. Всего перешло 66 игроков.
Наибольшее количество трансферов свершилось в самом начале (сезон-2011/12) – сразу 13. Среди них даже был 37-летний голкипер Ронан Ле Кром – он за полтора года сыграл один матч и удалился, а в ворота вместо него вставал Мамаду Сако.
Меньше всего трансферов – в сезоне-2014/15: пришли только Луис и арендованный Орье.
15 из 66 игроков пришли свободными агентами
Не только Лионель Месси. Посмотрите, какая компания:
- Джоржиньо Вейналдум
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Доннарумма
- Александр Летелье
- Андер Эррера
- Марцин Булка
- Митчелл Баккер
- Джанлуиджи Буффон
- Эрик-Максим Чупо-Мотинг
- Лассана Диарра
- Дани Алвес
- Хатем Бен Арфа
- Дэвид Бекхэм
- Николя Душе
Примерно шестая часть всех трансферов – бразильцы
По национальностям было так:
🇫🇷 15 – французы
🇧🇷 10 – бразильцы
🇦🇷 7 – аргентинцы
🇮🇹 6 – итальянцы
🇩🇪 🇳🇱 3 – немцы и голландцы
🗺️ 2 – уругвайцы, португальцы, поляки и сенегальцы
1 – серб, швед, англичанин, бельгиец, камерунец, костариканец и марокканец
Кто последним ушел из докатарского состава
Cтоит выделить четверых игроков:
▶️ Альфонс Ареоля – он с 2009 года был в «ПСЖ» и покинул клуб только в 2021-м (до этого пять раз уходил в аренду). Но дебютировал в 2013-м.
▶️ Жан-Кристоф Баэбек – вспомните такого? Семь лет принадлежал «ПСЖ», играл в обеих эпохах, но и часто уходил в аренду. Покинул клуб в 2018-м.
▶️ Клеман Шантом – принадлежал «ПСЖ» девять лет. Выходил и в 2006/07 и даже в 2014/15, наиграл более 200 матчей за клуб. И ушел в январе 2015-го.
▶️ Зумана Камара – в отличие от этой троицы ни в какие аренды не уходил. Честно отыграл восемь лет подряд и покинул «ПСЖ» по окончании сезона-2014/15, перейдя на работу ассистентом – у Блана, Эмери и Тухеля.