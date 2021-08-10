ПСЖ
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#ПСЖ

Как «ПСЖ» приобретает игроков за эти десять лет: 66 разных человек, €1,4 млрд на всех, 15 свободных агентов

вчера, 22:12
Автор:
Михаил Морозов

Фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ» в мае 2011 года. С тех пор прошло десять сезонов. 

Больше миллиарда евро суммарно и не меньше 49,5 млн за год

«ПСЖ» затратил за это время почти 1,4 миллиарда евро на игроков. Точнее 1 392 600 000 евро.

Самым спокойным был сезон-2014/15. «ПСЖ» потратил всего 49,5 млн евро – и все на Давида Луиса из «Челси».

Самым громким – конечно, сезон-2017/18 с покупкой 222-миллионного Неймара. Тогда «ПСЖ» потратил еще 16 млн на Берчиче. Всего получилось 238 млн, но это ненамного больше, чем в следующий сезон – всего на 11 миллионов. Там за 145 млн перешел Мбаппе, а Паредес, Керер и Бернат пришли в общей сложности за 82 млн.

На 11 самых дорогих покупок затрачено 818 млн

Самые дорогостоящие трансферы «ПСЖ»:

💰 222 – Неймар

💰 145 – Килиан Мбаппе

💰 64,5 – Эдинсон Кавани

💰 63 – Анхель Ди Мария

💰 60 – Ашраф Хакими

💰 50 – Мауро Икарди

💰 49,5 – Давид Луис

💰 42 – Тьяго Силва и Хавьер Пасторе

💰 40 – Лукас Моура и Леандро Паредес

Трансферы 66 игроков за 10 лет

С сезона-2011/12 у «ПСЖ» всего 71 переход. Рико, Икарди, Данилу, Орье и Мбаппе приходили сначала в аренду, потом были куплены. Всего перешло 66 игроков.

Наибольшее количество трансферов свершилось в самом начале (сезон-2011/12) – сразу 13. Среди них даже был 37-летний голкипер Ронан Ле Кром – он за полтора года сыграл один матч и удалился, а в ворота вместо него вставал Мамаду Сако.

Меньше всего трансферов – в сезоне-2014/15: пришли только Луис и арендованный Орье.

15 из 66 игроков пришли свободными агентами

Не только Лионель Месси. Посмотрите, какая компания:

Примерно шестая часть всех трансферов – бразильцы

По национальностям было так:

🇫🇷 15 – французы

🇧🇷 10 – бразильцы

🇦🇷 7 – аргентинцы

🇮🇹 6 – итальянцы

🇩🇪 🇳🇱 3 – немцы и голландцы

🗺️ 2 – уругвайцы, португальцы, поляки и сенегальцы

1 – серб, швед, англичанин, бельгиец, камерунец, костариканец и марокканец

Кто последним ушел из докатарского состава 

Cтоит выделить четверых игроков:

▶️ Альфонс Ареоля – он с 2009 года был в «ПСЖ» и покинул клуб только в 2021-м (до этого пять раз уходил в аренду). Но дебютировал в 2013-м.

▶️ Жан-Кристоф Баэбек – вспомните такого? Семь лет принадлежал «ПСЖ», играл в обеих эпохах, но и часто уходил в аренду. Покинул клуб в 2018-м.

▶️ Клеман Шантом – принадлежал «ПСЖ» девять лет. Выходил и в 2006/07 и даже в 2014/15, наиграл более 200 матчей за клуб. И ушел в январе 2015-го.

▶️ Зумана Камара – в отличие от этой троицы ни в какие аренды не уходил. Честно отыграл восемь лет подряд и покинул «ПСЖ» по окончании сезона-2014/15, перейдя на работу ассистентом – у Блана, Эмери и Тухеля.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / www.imago-images.de / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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