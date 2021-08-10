Как «ПСЖ» приобретает игроков за эти десять лет: 66 разных человек, €1,4 млрд на всех, 15 свободных агентов

Фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ» в мае 2011 года. С тех пор прошло десять сезонов.

Больше миллиарда евро суммарно и не меньше 49,5 млн за год

«ПСЖ» затратил за это время почти 1,4 миллиарда евро на игроков. Точнее 1 392 600 000 евро.

Самым спокойным был сезон-2014/15. «ПСЖ» потратил всего 49,5 млн евро – и все на Давида Луиса из «Челси».

Самым громким – конечно, сезон-2017/18 с покупкой 222-миллионного Неймара. Тогда «ПСЖ» потратил еще 16 млн на Берчиче. Всего получилось 238 млн, но это ненамного больше, чем в следующий сезон – всего на 11 миллионов. Там за 145 млн перешел Мбаппе, а Паредес, Керер и Бернат пришли в общей сложности за 82 млн.

На 11 самых дорогих покупок затрачено 818 млн

Самые дорогостоящие трансферы «ПСЖ»:

💰 222 – Неймар

💰 145 – Килиан Мбаппе

💰 64,5 – Эдинсон Кавани

💰 63 – Анхель Ди Мария

💰 60 – Ашраф Хакими

💰 50 – Мауро Икарди

💰 49,5 – Давид Луис

💰 42 – Тьяго Силва и Хавьер Пасторе

💰 40 – Лукас Моура и Леандро Паредес