Ашраф Хакими

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Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере Хакими. Контракт подписан до 2026 года
#Ашраф Хакими
Футбол
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
#Килиан Мбаппе
Футбол
Хакими перешел из «Реала» в «Интер»
#Ашраф Хакими
Футбол
Хакими и Санчо отреагировали на убийство темнокожего, показав футболки с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда»
#Боруссия Д
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Мир обсуждает конфликт в Иерусалиме: израильские полицейские против палестинских мусульман. Вот что там произошло
#Хабиб Нурмагомедов
20 главных трансферов летнего окна
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