Хакими и Санчо отреагировали на убийство темнокожего, показав футболки с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда»

В матче с «Падерборном» (в котором «Боруссия» вынесла соперника, 6:1) Джейдон Санчо забил гол и сразу же снял клубную майку. Под ней была футболка с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда». После матча защитник Хакими продемонстрировал точно такую же футболку.