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Новичок НБА призвал молиться за полицейских, которые убили темнокожего при аресте. Другие баскетболисты возмущены
Темнокожего мужчину Джорджа Флойда грубо задержали в Миннеаполисе. Один из полицейских несколько минут прижимал его к земле: тогда Флойд пожаловался, что не может дышать. Позже он умер в больнице. Полную историю этой трагедии читайте тут. Четверых полицейских из-за нее уже уволили, а в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты.
Баскетболист «Денвера» Майкл Портер высказался в твиттере с непопулярным мнением: «Столько же, сколько мы молимся за семью Джорджа, нужно молиться и за офицеров полиции, которые были причастны к этому злу. Как бы тяжело это не было, молитесь за них, а не ненавидьте. Молитесь, чтобы Бог изменил их сердца».
Позже Портер разъяснил свою позицию в следующем твите: «Ненависть способствует продолжению этого же цикла. Только Бог и любовь разорвут его и вызовут реальные перемены». Потом Портер репостнул твит Джастина Гарретта, который тоже поддержал его позицию. Гаррет ссылается на высказывание Мартина Лютера Кинга: «Тьма не может изгнать тьму. Только свет может сделать это».
Перед этим сам Портер писал несколько твитов, где грустил из-за случая с Флойдом. «Слезы на моих глазах. Это невероятно. Это убийство. Это душераздирающий и коррумпированный мир, в котором мы живем. Но мы все равно должны хранить веру до конца», – такое сообщение в трех твитах оставил Портер до поста о полицейских. К этим твитам он получил положительные отзывы.
Позицию Портера по полицейским не поняли другие игроки НБА. Майк Скотт и Лу Уильямс просто написали, что не будут за них молиться. Мо Харклесс пошел еще дальше – призвал вразумить новичка. Все они получили поддержку от фанатов, а Майкл Портер – бесконечную критику.
Интересно, что до этого Портер уже попадал в историю из-за соцсетей: в августе 2019-го он выложил личный номер комиссионера НБА Адама Сильвера. Тогда фанатов это повеселило, а сейчас реакция такая: