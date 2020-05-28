Новичок НБА призвал молиться за полицейских, которые убили темнокожего при аресте. Другие баскетболисты возмущены

Позже Портер разъяснил свою позицию в следующем твите: «Ненависть способствует продолжению этого же цикла. Только Бог и любовь разорвут его и вызовут реальные перемены». Потом Портер репостнул твит Джастина Гарретта, который тоже поддержал его позицию. Гаррет ссылается на высказывание Мартина Лютера Кинга: «Тьма не может изгнать тьму. Только свет может сделать это».

Перед этим сам Портер писал несколько твитов, где грустил из-за случая с Флойдом. «Слезы на моих глазах. Это невероятно. Это убийство. Это душераздирающий и коррумпированный мир, в котором мы живем. Но мы все равно должны хранить веру до конца», – такое сообщение в трех твитах оставил Портер до поста о полицейских. К этим твитам он получил положительные отзывы.

Позицию Портера по полицейским не поняли другие игроки НБА. Майк Скотт и Лу Уильямс просто написали, что не будут за них молиться. Мо Харклесс пошел еще дальше – призвал вразумить новичка. Все они получили поддержку от фанатов, а Майкл Портер – бесконечную критику.