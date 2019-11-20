«Расизм? Тогда мы не играем». Клубы из Нидерландов начнут матчи со второй минуты ради борьбы с дискриминацией

Матч прервали на десять минут, но потом все-таки доиграли. Однако многие футболисты позже осудили поведение как болельщиков, так и команд.

«Наказания должны быть настолько жестокими, чтобы никто и подумать не смел о том, чтобы повторить что-то подобное, – сказал игрок «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум. – Мы хотим играть в футбол и получать от этого удовольствие, радовать наших фанатов. Мы не хотим видеть, как происходит нечто подобное. Не стоило возвращаться на поле. В чем смысл? Что изменилось ? Все остается точно так, как и было. Если такое произойдет во время игры за сборную, то я покину поле. Однозначно. Я никогда не приму подобное».

Вдвойне досталось «Ден Босху»: команда после матча написала в твиттере, что ничего особенного на поле не произошло, за что потом ей пришлось извиняться.