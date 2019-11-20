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#Нидерланды #Футбол #чемпионат Нидерландов

«Расизм? Тогда мы не играем». Клубы из Нидерландов начнут матчи со второй минуты ради борьбы с дискриминацией

20 ноября 2019, 22:45

Новый тур Эредивизи начнется с минуты без футбола – такую акцию против расизма придумали клубы из Нидерландов. Она называется «Расизм? Тогда мы не играем» и призвана обратить внимание на расизм на трибунах. Вот как это будет выглядеть:

  • Судья даст свисток на старт матча, но в первые 60 секунд футболисты не будут играть.
  • В это время название и описание акции появятся на электронных табло на стадионе.
  • Со второй минуты матч продолжится в обычном режиме, лишняя минута будет добавлена в дополнительное время.

Причина – расистский скандал, который случился два дня назад во второй лиге Нидерландов. Форвард «Эксельсиора» Ахмад Мендес Морейра сфолил на игроке «Ден Босха», из-за чего получил множество расистских оскорблений в свой адрес.

Матч прервали на десять минут, но потом все-таки доиграли. Однако многие футболисты позже осудили поведение как болельщиков, так и команд.

«Наказания должны быть настолько жестокими, чтобы никто и подумать не смел о том, чтобы повторить что-то подобное, – сказал игрок «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум. – Мы хотим играть в футбол и получать от этого удовольствие, радовать наших фанатов. Мы не хотим видеть, как происходит нечто подобное. Не стоило возвращаться на поле. В чем смысл? Что изменилось? Все остается точно так, как и было. Если такое произойдет во время игры за сборную, то я покину поле. Однозначно. Я никогда не приму подобное».

Вдвойне досталось «Ден Босху»: команда после матча написала в твиттере, что ничего особенного на поле не произошло, за что потом ей пришлось извиняться.

Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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