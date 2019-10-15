В Болгарии уволили президента футбольного союза из-за расизма на игре с Англией

Глава УЕФА Александр Чеферин отреагировал большим заявлением, где напомнил, что санкции УЕФА – одни из самых строгих в спорте, и напомнил о 10-матчевой дисквалификации игрока. По всей видимости, речь шла об украинском вратаре из «Вентспилса», который в матче Лиги Европы оскорбил сенегальца из мальтийского клуба. Чеферин также призвал правительства прилагать больше усилий в решении этой проблемы.

Круче всех выступил главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков, который вообще не заметил никакого расизма: «Я был полностью сосредоточен на игре и ничего не слышал. Только что поговорил с представителями английской пресс-службы и сказал – если все это правда, нам нужно стыдиться и извиняться. Но сначала нужно доказать, что это правда».

Зато официальные лица Болгарии все заметили и уже приняли меры. Министр спорта Красен Кралев заявил, что премьер-министр страны распорядился приостановить отношения с футбольным союзом Болгарии (БФС) вплоть до отставки его президента Борислава Михайлова. «Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а в целом из-за состояния болгарского футбола», – подчеркнул Кралев.

Позже официальный сайт БФС сообщил, что Михайлов покинул свой пост. БФС он возглавлял с 2005 года.