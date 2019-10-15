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Борислав Михайлов
Красимир Балаков
Англия
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#Болгария #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #ФИФА #Англия #Борислав Михайлов #Красимир Балаков

В Болгарии уволили президента футбольного союза из-за расизма на игре с Англией

15 октября 2019, 18:55
Михаил Морозов

Что произошло

В матче квалификации к Евро-2020 Англия грохнула Болгарию 6:0 на выезде, но даже столь неприличный счет для средней болгарской команды обсуждается меньше. Главное событие матча – расистский скандал.

• В первом тайме расистским оскорблениям подверглись игроки английской сборной Рахим Стерлинг и Тайрон Мингз.

• Игру приостановили, диктор по стадиону объявил, что матч могут прекратить в случае дальнейших подобных инцидентов.

• Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов в перерыве отправился к фанатам, уговаривая их вести себя нормально.

• По данным ITV, во втором тайме оскорбления возобновились, это зафиксировали микрофоны у поля.

• Матч не был прекращен и продолжался до финального свистка.

Реакция после матча

«Жаль, что Болгарию на стадионе представляют такие идиоты. В любом случае, 6:0 и мы едем домой, по крайней мере, свою работу мы сделали. Безопасной дороги нашим фанатам, вы были хороши», – написал в твиттере Рахим Стерлинг.

«Каждый из игроков сборной Англии сильнее тех, кто решил разбить красивую игру! УЕФА должен что-то делать с этим!» – слова Джесси Лингарда.

Глава УЕФА Александр Чеферин отреагировал большим заявлением, где напомнил, что санкции УЕФА – одни из самых строгих в спорте, и напомнил о 10-матчевой дисквалификации игрока. По всей видимости, речь шла об украинском вратаре из «Вентспилса», который в матче Лиги Европы оскорбил сенегальца из мальтийского клуба. Чеферин также призвал правительства прилагать больше усилий в решении этой проблемы.

Круче всех выступил главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков, который вообще не заметил никакого расизма: «Я был полностью сосредоточен на игре и ничего не слышал. Только что поговорил с представителями английской пресс-службы и сказал – если все это правда, нам нужно стыдиться и извиняться. Но сначала нужно доказать, что это правда».

Зато официальные лица Болгарии все заметили и уже приняли меры. Министр спорта Красен Кралев заявил, что премьер-министр страны распорядился приостановить отношения с футбольным союзом Болгарии (БФС) вплоть до отставки его президента Борислава Михайлова. «Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а в целом из-за состояния болгарского футбола», – подчеркнул Кралев.

Позже официальный сайт БФС сообщил, что Михайлов покинул свой пост. БФС он возглавлял с 2005 года.

dpa / Global Look Press

А не отстранят ли Болгарию за вмешательство государства?

Вопрос интересный, поскольку давно известно, что ФИФА и УЕФА запрещают государствам вмешиваться в дела футбольных федераций.

Например, в декабре 2017-го была новость о том, что ФИФА может исключить Испанию из числа участников ЧМ-2018 из-за того, что в выборы президента испанской федерации футбола вмешивались власти страны.

За несколько лет до этого под бан рисковали попасть греческие клубы – там правительство задумало ввести законопроекты по борьбе с хулиганами вплоть до многомиллионных штрафов, отмены матчей и даже запрета на участие в еврокубках.

По причине вмешательства властей в 2010 и 2014 годах ФИФА временно отстраняла сборную Нигерии. Пару лет назад такому же наказанию подверглись Мали и Пакистан.

На данный момент ситуация для ФИФА и УЕФА двоякая – вроде бы в Болгарии и правда власти вмешались в футбольные дела. С другой стороны, несогласие с действиями болгар может привести к обвинению самих ФИФА и УЕФА в том, что они не борются с расизмом.

www.imago-images.de / Global Look Press

Михайлов и Балаков – легенды, но теперь их ругают

Сейчас в Болгарии некому хвалить Михайлова и Балакова, на пике оба были 25 лет назад – они достигли гигантского успеха вместе со Стоичковым, Костадиновым, Лечковым и другими известными футболистами, когда вывели сборную Болгарии в полуфинал чемпионата мира. Это была лучшая команда в истории болгарского футбола, летом 1995-го она шла восьмой сборной мира в рейтинге.

Михайлов был капитаном той команды на ЧМ-1994, известным вратарем. Он со 102 матчами держал рекорд по количеству игр за сборную (в 2013-м опередил Стилян Петров – 105).

Балаков – один из самых заметных игроков Болгарии 90-х, вместе со «Штутгартом» под руководством Йоахима Лева добрался до финала Кубка Кубков в 1998-м (обыграв в полуфинале «Локомотив»), а тренерскую карьеру начал еще 16 лет назад, работал в клубах Болгарии, Швейцарии, Германии и Хорватии.

Балаков на ЧМ-1994 (справа)

www.imago-images.de / Global Look Press

Последние выступления сборной Болгарии – катастрофа.

  • В 2014-м – ничья с Мальтой;
  • В 2017-м проигрывали Белоруссии, играли вничью с Люксембургом;
  • Сейчас – последнее место в группе А без побед в семи матчах;
  • Последний раз на крупном турнире сборная играла 15 лет назад (Евро-2004, а там – три поражения, в том числе и 0:5 от Швеции).

Все, что может сделать Болгария на футбольном поле в этом году – помешать Чехии выйти на Евро. С ней она сыграет в ноябре свой последний матч квалификации, причем дома. Совершенно не исключено, что зрителей на игре не будет.

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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