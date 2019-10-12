Исторический состав Испании – 11 человек из 11 разных клубов
Уникальное достижение для сборной Испании. Впервые в ее истории в стартовом составе вышли футболисты, представляющие разные команды:
1. Кепа Аррисабалага – «Челси».
2. Хесус Навас – «Севилья».
3. Рауль Альбиоль – «Вильярреал».
4. Серхио Рамос – «Реал».
5. Хуан Бернат – «ПСЖ».
6. Микель Ойарсабаль – «Реал Сосьедад».
7. Серхио Бускетс – «Барселона».
8. Фабиан Руис – «Наполи».
9. Сауль Ньигес – «Атлетико».
10. Дани Себальос – «Арсенал».
11. Родриго – «Валенсия».
Малину обломали замены. Во втором тайме Роберт Морено выпустил на поле Санти Касорлу, и на поле были два футболиста «Вильярреала» (он и Альбиоль).
Магия состава и рекорд Рамоса (для него матч с Норвегией был 168-м в составе сборной – он обошел Касильяса) все равно не помогли испанцам. Уже в добавленное время Кепа нарушил правила в штрафной, и Джошуа Кинг сравнял счет (1:1).