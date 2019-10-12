Исторический состав Испании – 11 человек из 11 разных клубов

Уникальное достижение для сборной Испании. Впервые в ее истории в стартовом составе вышли футболисты, представляющие разные команды:

1. Кепа Аррисабалага – «Челси».

2. Хесус Навас – «Севилья».

3. Рауль Альбиоль – «Вильярреал».

4. Серхио Рамос – «Реал».

5. Хуан Бернат – «ПСЖ».

6. Микель Ойарсабаль – «Реал Сосьедад».

7. Серхио Бускетс – «Барселона».

8. Фабиан Руис – «Наполи».

9. Сауль Ньигес – «Атлетико».

10. Дани Себальос – «Арсенал».

11. Родриго – «Валенсия».

Малину обломали замены. Во втором тайме Роберт Морено выпустил на поле Санти Касорлу, и на поле были два футболиста «Вильярреала» (он и Альбиоль).

Магия состава и рекорд Рамоса (для него матч с Норвегией был 168-м в составе сборной – он обошел Касильяса) все равно не помогли испанцам. Уже в добавленное время Кепа нарушил правила в штрафной, и Джошуа Кинг сравнял счет (1:1).