У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь. Из-за ее болезни он ушел из сборной

После неудачного ЧМ-2018 сборная Испании сменила тренера – вместо Фернандо Йерро главным стал Луис Энрике. Он начал с 6:0 над вице-чемпионами хорватами в Лиге наций, но проработал всего чуть более полугода.

В марте 2019-го перед игрой с Мальтой стало известно, что Энрике не сможет управлять командой из-за срочных семейных обстоятельств. Подробности не сообщались.

Серхио Рамос выпустил твит в поддержку: «Тренер, мы очень сожалеем о новостях. Надеемся, что все будет хорошо. Знайте, команда с вами до самого конца. Сегодня мы выйдем на матч, чтобы победить. Семья – это святое. Мы выиграем и для вас. Сил и мужества вам. Обнимаем».