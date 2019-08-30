У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь. Из-за ее болезни он ушел из сборной
После неудачного ЧМ-2018 сборная Испании сменила тренера – вместо Фернандо Йерро главным стал Луис Энрике. Он начал с 6:0 над вице-чемпионами хорватами в Лиге наций, но проработал всего чуть более полугода.
В марте 2019-го перед игрой с Мальтой стало известно, что Энрике не сможет управлять командой из-за срочных семейных обстоятельств. Подробности не сообщались.
Серхио Рамос выпустил твит в поддержку: «Тренер, мы очень сожалеем о новостях. Надеемся, что все будет хорошо. Знайте, команда с вами до самого конца. Сегодня мы выйдем на матч, чтобы победить. Семья – это святое. Мы выиграем и для вас. Сил и мужества вам. Обнимаем».
Сборной управлял ассистент – Роберто Морено, который через три месяца стал главным. «Я ухожу по причинам, из-за которых я не мог в нормальном режиме исполнять свои обязанности с марта и по сегодняшний день», – сообщил Энрике. «Каждая победа сборной также будет твоей, тренер», – снова поддержал Рамос.
Морено не был этому счастлив, хоть и мечтал работать со сборной: «Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации».
О причине ухода Энрике не было известно очень долго – все понимали, что что-то случилось в семье, но что именно – знали только в узком кругу, в прессе же эта история не обсуждалась. Все стало ясно, когда написал в твиттер сам Энрике. Он сообщил, что его 9-летняя дочь Ксана умерла от остеосаркомы.
Остеосаркома – это рак костей. Дети заболевают им редко, причем наиболее опасный возраст это 15-19 лет. Точная причина не установлена, предполагается, что это возникает из-за интенсивного роста детского организма или генетических причин. Считается, что шанс на выздоровление составляет примерно 60-70%.
Луис Энрике поблагодарил врачей и персонал больниц. Закончил свое сообщение такими словами:
«Ксана, мы будем скучать по тебе. Мы будем помнить тебя, каждый день нашей жизни и надеяться, что снова встретимся. Ты станешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья».
Семье Луиса Энрике выражают соболезнования по всему миру. Появились сообщения в аккаунтах сборной Испании, «Барселоны», «Реала», «Ромы». Тренера поддержали Серхио Рамос, Луис Суарес, Лионель Месси, Давид Силва, Альваро Мората и другие футболисты.
У Луиса Энрике и его жены Елены (они вместе с 1996 года) осталось двое детей. 21-летний сын Пачо и 19-летняя дочь Сира.