Луис Энрике

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Такого Луиса Энрике вы не знали. Опоздал на матч сборной, застряв в лифте, и неделю бежал сверхмарафон в пустыне: сон на полу, туалет при всех
#Луис Энрике
Энрике четыре матча подряд угадывал с заменами. Мората спас для Испании полуфинал, но смазал решающий пенальти
#Луис Энрике
Как тренер Энрике уходил из сборной Испании из-за смертельной болезни дочери – и как потом вернулся, поругавшись со сменщиком-помощником
#Луис Энрике
Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
#Испания
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища
#Барселона
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