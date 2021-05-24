Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26

Почему Испания заявила 24 игрока, если можно брать 26?

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объясняет это личным решением . Он считает, что для успешной игры в любых турнирах вообще хватает 18-19 футболистов. Испанцы берут на Евро 24 игрока, но Энрике тут же оговаривается: «Еще три-четыре футболиста заслужили вызов в сборную». Из-за сокращенного состава он не взял на турнир Начо.

Когда Луис Энрике рассказывал о включении Жерара Морено из «Вильярреала» в заявку на Евро, то бросил важную фразу: «Он дает нам множество атакующих решений. Это важно на поле и за его пределами. Но мы отдаем приоритет командной цели, а не личностям ». Поэтому Энрике совсем не волнуется из-за недовольства конкретных футболистов.

Обычно заявка на Евро-2020 состояла из 23 футболистов. Расширенный состав сделан из-за пандемии коронавируса, но на каждый матч по-прежнему можно заявлять только 23 игрока. Даже в сокращенном составе Испании есть неожиданности. Пабло Сарабия включен в состав сборной Испании, хотя почти за нее не играл. Слова Энрике: «Думаю, это неожиданно даже для него».