Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
Сборная Испании объявила состав на Евро-2020. Основные факты:
🇪🇦 Только 24 игрока. Максимальная заявка – 26.
🇪🇦 Серхио Рамос не едет на турнир.
🇪🇦 Ни один игрок «Реала» не попал в заявку.
🇪🇦 Игроков «Ман Сити» больше, чем из любого клуба Испании.
🇪🇦 В составе оказался вратарь «Брайтона» Роберт Санчес.
Полный состав (почитать о нем можно тут):
Почему Испания заявила 24 игрока, если можно брать 26?
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объясняет это личным решением. Он считает, что для успешной игры в любых турнирах вообще хватает 18-19 футболистов. Испанцы берут на Евро 24 игрока, но Энрике тут же оговаривается: «Еще три-четыре футболиста заслужили вызов в сборную». Из-за сокращенного состава он не взял на турнир Начо.
Когда Луис Энрике рассказывал о включении Жерара Морено из «Вильярреала» в заявку на Евро, то бросил важную фразу: «Он дает нам множество атакующих решений. Это важно на поле и за его пределами. Но мы отдаем приоритет командной цели, а не личностям». Поэтому Энрике совсем не волнуется из-за недовольства конкретных футболистов.
Обычно заявка на Евро-2020 состояла из 23 футболистов. Расширенный состав сделан из-за пандемии коронавируса, но на каждый матч по-прежнему можно заявлять только 23 игрока. Даже в сокращенном составе Испании есть неожиданности. Пабло Сарабия включен в состав сборной Испании, хотя почти за нее не играл. Слова Энрике: «Думаю, это неожиданно даже для него».
Почему в составе нет Серхио Рамоса?
Луис Энрике разговаривал с Рамосом за сутки до объявления состава. Это было сложное решение, но оба приняли его профессионально. На пресс-конференции во время рассказа о составе Энрике объяснил отсутствие Рамоса его текущей формой и травмами. С января тот не набирал нужные кондиции и постоянно вылетал. Перенес коронавирус, в мае опять пропустил пару недель.
«Реал» занял второе место в Примере, но Рамос слабо в этом поучаствовал. За весь сезон он сыграл всего 15 матчей в чемпионате. «Реал» проводил важнейший отрезок сезона с парой защитников Милитао – Начо. Даже последнюю игру сезона Рамос смотрел с трибун, пропускал тренировки. Но сам не отказывался от поездки на Евро-2020.
Серхио Рамос пропускает крупный турнир с участием сборных впервые с Евро-2004. За это время он выиграл с Испанией чемпионат мира и два чемпионата Европы. Он был капитаном сборной. Теперь Серхио Рамос еще может поехать с Испанией на Олимпиаду-2021, но там будет другая команда. Энрике сразу сказал, что к Олимпиаде не имеет никакого отношения.
Почему не едут другие игроки «Реала»?
Мы подробно разобрали эту ситуацию в отдельной новости. Краткие тезисы:
- Начо. Не попал в состав из-за конкуренции, хотя заслужил поездку.
- Карвахаль. Много пропустил из-за травм – даже сейчас травмирован.
- Васкес. Не едет на Евро-2020 из-за травмы крестообразных связок.
- Иско. Провел слабый сезон: почти всегда выходил на замену.
- Асенсио. Тоже отыграл слабо: забил всего пять голов в Примере.
Откуда столько игроков из «Ман Сити»?
Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Ферран Торрес, Родри – четыре игрока из «Ман Сити» в этом составе сборной Испании. Это больше, чем из «Барселоны» (3) или «Атлетико» (2). Гарсия, Торрес и Родри стабильно вызывались в команду, но ситуация с Лапортом сложнее.
Вызов Лапорта не повлиял на перспективы Рамоса – это Энрике обозначил сразу. Он получил испанское гражданство 11 мая. Лапорт родился во Франции, но официальные матчи играл там только за молодежные сборные. Поэтому и попросил о потенциальной возможности игры за Испанию.
Перед Евро-2020 Лапорт получил разрешение от ФИФА. Он восемь лет играл в составе «Атлетика» из Бильбао, а потом перешел в «Ман Сити». Сейчас Transfermarkt оценивает Лапорта в 50 миллионов евро. В этом сезоне он провел за «Ман Сити» всего 16 матчей в АПЛ. В ситуации с Лапортом маленькое количество игр не повлияло на выбор Энрике.
Как Луис Энрике подбирал вратарей?
Еще перед объявлением заявки Энрике рассказывал: ему важна форма игрока, а не его имя. По этой причине мимо состава ожидаемо пролетел Кепа Аррисабалага из «Челси». Он почти не играл во второй половине сезона. Зато на Евро попал Давид Де Хеа, который в «МЮ» конкурировал с перспективным Хендерсоном. И показал уровень даже в таких условиях (пример – тут).
Так Луис Энрике сказал о вратарях: «Я заранее знал, что мог получить. Это особая позиция, но у меня нет проблем с вратарями. Эти три голкипера придают мне уверенность». Унаи Симон – основной вратарь «Атлетика». Планируется, что он будет основным и на Евро-2020. Давид Де Хеа – опытный второй номер.
Роберт Санчес провел сильный сезон в АПЛ за «Брайтон»: 27 матчей, 10 сухих игр, 27 пропущенных голов. Год назад он еще принадлежал «Рочдейлу» (третий дивизион Англии), а этот сезон начинал в молодежке «Брайтона». Весной Санчес уже вызывался в сборную Испании. Там он занял место Кепы, а «Рочдейл» тогда сразу публично его поздравил.
Теперь поздравляет «Брайтон»: